Knutsellampje voor Museumkaarthouders

De dagen worden steeds korter, de avonden steeds donkerder. Tijd voor wat licht in de duisternis!

We geven daarom -in de hele maand december- aan alle museumbezoekers met Museumkaart een knutselpakketje cadeau. Speciaal voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Heb je geen (klein)kinderen in deze leeftijd? Er is vast wel een neefje, nichtje, buurkindje te vinden die zin heeft om te tekenen en er daarna een lampje van te knutselen. Dit lampje kun je bijvoorbeeld ophangen op je raam. Voor de lampjes geldt: op=op.

Je herkent de lampjes misschien van de Eindhovense scholenactie van GLOW. Dat klopt! Wij hadden de lampjes ingekocht om uit te kunnen delen tijdens GLOW, maar toen moest het Philips Museum helaas (twee weken) de deuren sluiten. We hopen dat ze met deze actie toch bij veel enthousiaste kinderen terechtkomen.

Wil je weten hoe je het lampje in elkaar moet zetten? Kijk hier