Philips gaat samenwerken met Orbita om spraak- en chatbottoepassingen te ontwikkelen als aanvulling op zijn eHealthoplossingen

"Met de versnelling in de acceptatie van eHealth tijdens de COVID-19-pandemie spelen op AI gebaseerde spraakdiensten, virtuele assistenten en chatbots al een belangrijke rol bij het stimuleren van 24/7 toegang tot gezondheidszorg, het vergroten van de betrokkenheid van patiënten en het verbeteren van de klinische efficiëntie," zegt Henk van Houten, Chief Technology Officer en Head of Philips Research. "Orbita is niet alleen een leider en innovator op het gebied van spraak- en chatgestuurde virtuele assistenten die het menselijke element bieden dat nodig is in de gezondheidszorg, maar ook een bedrijf dat gelijke tred kan houden met het snelle tempo van e-healthinnovatie dat Philips vastbesloten is na te streven."

"We zijn zeer verheugd om onze samenwerking met Philips, een van de grootste en meest innovatieve digitale gezondheidstechnologiebedrijven ter wereld, uit te breiden", aldus Nathan Treloar, President en Chief Operating Officer bij Orbita. "De aanwezigheid van Philips in de branche betekent dat ze voorop lopen bij de meest veeleisende uitdagingen in de gezondheidszorg, waar de grootste kansen liggen om de unieke mogelijkheden van de producten en oplossingen van Orbita toe te passen."

AI heeft volgens Philip shet potentieel om het leven van mensen in het hele gezondheidscontinuüm te verbeteren - van gezond leven en preventie tot diagnose, behandeling en zorg thuis - op voorwaarde dat het wordt toegepast met een diepgaand begrip van het leven van mensen en de klinische en operationele context waarin zorgaanbieders actief zijn. De samenwerking met Orbita, een bedrijf dat een bewezen staat van dienst heeft in het succesvol toepassen van op AI gebaseerde virtuele spraakassistenten in toepassingen in de gezondheidszorg, maakt deel uit van de algemene strategie van Philips om gebruik te maken van de allernieuwste AI overal waar dit kan bijdragen aan het verwezenlijken van het viervoudige doel van de gezondheidszorg. Voorbeelden waar Philips al gebruikmaakt van AI zijn te vinden in het aanbod van toepassingen voor persoonlijke gezondheid, diagnose en behandeling, en verbonden zorg. Voorbeelden van de oplossingen van Orbita zijn portalen voor patiëntenwerving en -betrokkenheid, virtuele bedassistenten en virtuele zorgcontinuïteitsassistenten.

Philips heeft sinds mei 2020 een minderheidsbelang in Orbita via zijn Health Technology Venture Fund. Philips Ventures beheert een bedrijf-agnostisch digitaal gezondheidsfonds dat investeert in en samenwerkt met veelbelovende start-ups op het gebied van gezondheidszorginformatica en gezondheidstechnologie om zijn groei te versnellen en bereik te vergroten. Actieve partnerschappen, zoals aangekondigd met Orbita, zijn een essentieel onderdeel van het doel van Philips om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen waarmee zorgaanbieders het viervoudige doel kunnen bereiken: betere gezondheidsresultaten, betere ervaringen van patiënten en personeel en lagere zorgkosten.