Philips 130 jaar: “Mensen vinden het gaaf om voor Philips te komen werken”, Frans van Houten

Eerste vrouwelijke technisch tekenaar

"Mijn overgrootvader aan moeders kant, Hendrik Smits, was er al heel vroeg bij. Hij werkte als geschoolde bankwerker. Daar is het allemaal begonnen. Mijn oma, Mies Smits-Clemesha, woonde in Eindhoven en is na de MULO in 1938 bij het bedrijf gaan werken. Door Philips is ze opgeleid tot calquese: technisch tekenaar”, vertelt Nathalie.



In 1945 werd ze verliefd op een Engelse soldaat; ze zijn in Eindhoven getrouwd en daarna naar Engeland verhuisd. Ze was zwanger van haar derde kind toen mijn opa op 30-jarige leeftijd kwam te overlijden. Mijn oma heeft de schouders eronder gezet vanuit de gedachte wat gebeurd is, is gebeurd.



Na negentien jaar wilde ze met haar gezin terug naar haar familie in Nederland. Ze is toen weer bij Philips in Eindhoven aan de slag gegaan. Daar was ze een van de eerste vrouwelijke technisch tekenaars, op een afdeling met verder alleen maar mannen.



"Tegenwoordig besteden we terecht veel aandacht aan empowerment en het glazen plafond. Ik vind het mooi om in mijn eigen familiegeschiedenis te zien dat mijn oma dit toen al bereikt had én dat Philips haar die kansen heeft geboden. Ik ben ook trots op Philips en voel me verbonden met hetgeen waar we voor staan, dat we niet alleen maar bezig zijn met het verkopen van spullen en het maken van winst. Maar dat we ook het doel hebben om de wereld beter te maken."