Philips steunt Rijksmuseum voor nog eens vijf jaar

“Philips en het Rijkmuseum zijn twee merken met wereldwijd succes en sterk geworteld in de Nederlandse samenleving. Tezamen brengen we inspiratie van kunst, cultuur, innovatie en technologie naar mensen om daarmee hun leven te verbeteren. We kunnen elkaar daarin versterken”, aldus Frans van Houten, CEO van Koninklijke Philips. “Juist in deze moeilijke Covid periode willen we een maatschappelijke bijdrage blijven leveren aan sectoren die nu onder druk staan, zoals kunst en cultuur. Daarom kiezen we heel bewust voor dit moment om onze betrokkenheid bij het Rijksmuseum langdurig te verlengen en hen daarmee houvast te geven in tijden van grote onzekerheid.”

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: “In deze periode is het van essentieel belang dat Philips de langdurige samenwerking met vijf jaar verlengt. We zijn Philips hier zeer dankbaar voor, juist nu is het belangrijk dat het bedrijfsleven de cultuur omarmt. Gezamenlijk zetten wij ons in om kunst te brengen naar de mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is naar het museum te kunnen komen.”