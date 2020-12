In het museum zijn er verschillende activiteiten te doen. Kinderen van 4 tot en met 8 jaar kunnen met een speciale UV-zaklamp op zoek gaan naar aanwijzingen die verborgen zijn in het museum: de Lampjes Speurtocht.

Kinderen vanaf 8 jaar oud kunnen een iPad huren om mee te doen aan de uitdagende challenges van Mission Eureka. En natuurlijk mag je het museum ook gewoon vrij verkennen.

Het museum is open tussen 11:00 en 17:00 uur. We wensen alle ouders en kinderen die langskomen een fijne dag en een leuke beleving in het museum.