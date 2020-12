Nieuw: Minicolleges    

Vanaf januari lanceren wij een nieuwe museumactiviteit. Onze museumdocenten prikkelen op zaterdag en zondag je nieuwsgierigheid met inspirerende colleges over de verschillende ontwikkelingen uit de geschiedenis van Philips.

Techniekgeschiedenis

De colleges zijn ontwikkeld om te begrijpen waar de alom aanwezig digitale technologie in ons dagelijkse leven vandaan komt. Apparaten als radio, röntgenbuizen en cd-spelers staan en stonden niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een interessante techniekgeschiedenis die nog steeds gaande is.

Met de minicolleges gaan de museumdocenten dieper in op de techniekgeschiedenis van de 20ste eeuw. Deze wordt uiteengerafeld in verschillende onderwerpen, waarbij Philips grote betrokkenheid had.

Uiteenlopende onderwerpen

De onderwerpen variëren elke weekenddag. Wil je bijvoorbeeld meer weten over het verschil tussen analoog en digitaal? Wil je de verhalen horen van een oud-medewerker die vroeger de bekende gloeilampen maakte? Over de evolutie van radiolamp naar ledlamp? Wil je het bijzondere verhaal horen over oorlogsheld Jan Zwartendijk? Wat is innovatie eigenlijk en hoe gaan bedrijven hiermee om? Leer meer over röntgen, radiotechniek. Kortom, zeven uiteenlopende onderwerpen vertelt van binnenuit, door een kenner met oog voor zijn publiek.

Algemene informatie

Duur: 23-35 minuten

Locatie: De Vest

Toegang: Gratis met entreebewijs of museumkaart