Mobile application privacy notice

Philips Domestic Appliances kan ook samenwerken met derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Als we persoonlijke gegevens delen met derde partijen die uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, zullen we u hierover informeren en/of om uw toestemming vragen indien verplicht volgens de toepasselijke wetten, voordat persoonlijke gegevens worden gedeeld. Lees in dit geval hun Privacyverklaringen aandachtig door: deze informeren u over hun privacybeleid, dat onder andere aangeeft welk type persoonlijke gegevens zij verzamelen en hoe zij deze gebruiken, verwerken en beschermen.

Soms verkoopt Philips Domestic Appliances een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van deze Privacyverklaring kunnen door Philips Domestic Appliances vrij worden toegewezen aan onze gelieerde ondernemingen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar.

Als uw Apparaat spraakbediening ondersteunt, selecteer en lees dan het relevante gedeelte over de verwerking van spraakbedieningsgegevens hieronder. Neem contact op met de klantenservice (airpurifier.service@philips.com) als u niet weet welke spraakassistent door uw Apparaat wordt ondersteund.

Amazon Alexa

In sommige landen kunt u met de functie voor de Philips-luchtzuiveraar uw Apparaat beheren met Amazon Alexa. Wanneer u de vaardigheid inschakelt, stelt Philips Domestic Appliances u in staat uw Amazon-account te koppelen aan uw Philips-account. Bij het verbinden van uw accounts nemen Philips Domestic Appliances en Amazon afzonderlijk technische maatregelen om uw identiteit te valideren. Philips Domestic Appliances deelt accountidentifiers met Amazon, maar deelt niet uw accountgegevens, inclusief naam of e-mailadres.

Wanneer u met Alexa spreekt, stuurt Amazon een geschreven versie van uw spraakopdrachten naar Philips Domestic Appliances, samen met een unieke identificatie. We verwerken deze informatie om uw opdrachten uit te voeren en een antwoord te geven in overeenstemming met onze Privacyverklaring. We delen ons schriftelijke antwoord met Amazon, zodat Amazon u kan informeren over de uitkomst van uw opdracht in overeenstemming met de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van Amazon. Philips Domestic Appliances en Alexa kunnen ook gegevens uitwisselen over de Apparaten die u via de vaardigheid wilt bedienen, ook wanneer u een apparaat bijwerkt, wijzigt of verwijdert.

U begrijpt dat uw opdrachten en antwoorden kunnen neerkomen op persoonlijke gegevens. U begrijpt ook dat Amazon haar eigen diensten biedt en door de vaardigheid in te schakelen, geeft u ons de opdracht uw persoonlijke gegevens te delen met Amazon. Amazon kan uw persoonsgegevens verwerken in landen buiten het land waarin u woont en deze landen hebben mogelijk een ander wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de vaardigheid uit te schakelen. Lees de Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van Amazon Alexa voor meer informatie. Algemene voorwaarden en Privacyverklaring.

TMall Genie

In China ondersteunen we de functie voor de Philips-luchtzuiveraar in de TMall Genie-App. Wanneer u de vaardigheid inschakelt, stelt Philips Domestic Appliances u in staat uw TMall Genie-account te verbinden met uw Philips-account. Bij het verbinden van uw accounts nemen Philips Domestic Appliances en TMall Genie afzonderlijk technische maatregelen om uw identiteit te valideren. Philips Domestic Appliances deelt accountidentifiers met TMall Genie, maar deelt niet uw accountgegevens, inclusief naam of e-mailadres.

Wanneer u met TMall Genie, stuurt Amazon een geschreven versie van uw spraakopdrachten naar Philips Domestic Appliances, samen met een unieke identificatie. We verwerken deze informatie om uw opdrachten uit te voeren en een antwoord te geven in overeenstemming met onze Privacyverklaring. We delen onze schriftelijke reactie met TMall Genie, zodat TMall Genie u kan informeren over de uitkomst van uw opdracht in overeenstemming met de Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden van TMall Genie. Philips Domestic Appliances en TMall Genie kunnen ook gegevens uitwisselen over de apparaten die u via de vaardigheid wilt bedienen, ook wanneer u een apparaat bijwerkt, wijzigt of verwijdert.

U begrijpt dat uw opdrachten en antwoorden kunnen neerkomen op persoonlijke gegevens. U begrijpt ook dat TMall Genie haar eigen diensten biedt en dat u door de vaardigheid in te schakelen ons opdraagt uw persoonsgegevens te delen met TMall Genie. TMall Genie zal uw persoonsgegevens in China verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de vaardigheid uit te schakelen. Lees de Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden van TMall Genie voor meer informatie. Algemene voorwaarden en Privacyverklaring.

Google Assistent

In sommige landen kunt u met de functie voor de Philips-luchtzuiveraar uw Apparaat beheren met Google Assistant. Wanneer u de vaardigheid inschakelt, stelt Philips Domestic Appliances u in staat uw Google-account te verbinden met uw Philips-account. Bij het verbinden van uw accounts nemen Philips Domestic Appliances en Google afzonderlijk technische maatregelen om uw identiteit te valideren. Philips Domestic Appliances deelt accountidentifiers met Google, maar deelt niet uw accountgegevens, inclusief naam of e-mailadres.

Wanneer u met Google Assistant spreekt, stuurt Google een geschreven versie van uw spraakopdrachten naar Philips Domestic Appliances, samen met een unieke identificatie. We verwerken deze informatie om uw opdrachten uit te voeren en een antwoord te geven in overeenstemming met onze Privacyverklaring. We delen onze schriftelijke reactie met Google, zodat Google u kan informeren over de uitkomst van uw opdracht in overeenstemming met dePrivacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden van Google. Philips Domestic Appliances en Google kunnen ook gegevens uitwisselen over de apparaten die u via de vaardigheid wilt bedienen, ook wanneer u een apparaat bijwerkt, wijzigt of verwijdert.

U begrijpt dat uw opdrachten en antwoorden kunnen neerkomen op persoonlijke gegevens. U begrijpt ook dat Google haar eigen diensten biedt en dat u door de vaardigheid in te schakelen ons opdraagt uw persoonsgegevens te delen met Google. Google kan uw persoonsgegevens verwerken in landen buiten het land waarin u woont en deze landen hebben mogelijk een ander wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de vaardigheid uit te schakelen. Lees de Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van Google Assistant voor meer informatie.

Internationale overdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we zijn gevestigd of waar we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde gevallen hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.

Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij over een toereikende gegevensbescherming beschikken volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze Privacyregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.