Philips Incisive CT wordt nog slimmer met de aanstaande introductie van de door AI ondersteunde Precise Suite

"Omdat CT een van de meest alomtegenwoordige beeldvormingsmodaliteiten in de geneeskunde is, hebben door AI ondersteunde verbeteringen zoals Precise Suite die zich richten op diagnostisch vertrouwen en verbetering van het werkproces een enorm potentieel om een positieve impact te hebben op de levering van value based healthcare", zegt Arjon Hoekstra, Head of Precision Diagnosis bij Philips Benelux. "Precise Suite stimuleert slimme workflows van begin tot eind, van beeldacquisitie tot rapportage, en verhoogt ook de snelheid, consistentie en het vertrouwen in de diagnostiek."



De Precise Suite zal een aanvulling vormen op de groeiende productgroep van Philips van door AI ondersteunde 'slimme workflow'-oplossingen, die zijn ontworpen om systeembedieners te ondersteunen bij de beeldvorming voor meer efficiëntie. De Precise Suite versnelt CT-workflows, vergroot het vertrouwen in de diagnostiek en verbetert de ervaring van personeel en patiënt door het volgende:

Precise Image: Ontworpen om het vertrouwen in de diagnostiek te vergroten en de vermoeidheid van radiologen te verminderen door tegelijkertijd de dosis te verlagen en de beeldkwaliteit te verbeteren.





Precise position: Geautomatiseerde positionering van de patiënt via een door AI ondersteunde camera ontworpen om de nauwkeurigheid van de positionering en consistentie tussen verschillende gebruikers in een fractie van de tijd te verbeteren.





Precise Cardiac: Zero-click-techniek, ontworpen om cardiale beeldvorming bij een hoge hartslag te verbeteren door hartbeweging te compenseren.





Precise Intervention: Biedt automatische naaldvolging en -geleiding, ontworpen om de efficiëntie en het vertrouwen in CT-geleide procedures te verbeteren.





De Precise Suite is het nieuwste product in een continu programma van prestatieverbeteringen voor het toonaangevende Incisive CT-platform van Philips, dat al een opnieuw ontworpen patiëntentafel bevat die plaats biedt aan bariatrische patiënten, de vMRC Smart Card-optie voor remote service voor het ‘Tube for Life‘-programma van Incisive CT, de PerformanceBridge-procesverbeteringsdiensten van Philips, en het DoseWise-portaal voor het volgen van de stralingsblootstelling van patiënten/personeel. De opname van de door AI ondersteunde Precise Suite in combinatie met OnPlan-bedieningselementen voor de patiënt en een 'Tube-for-Life'-garantie in één enkel CT-scannerplatform zorgt dat Incisive CT uniek is in de branche.





[1] De Precise Suite wordt beschouwd als werk in uitvoering en heeft geen CE-markering en is niet beschikbaar voor verkoop.