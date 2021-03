Philips en AurAir bundelen krachten om binnenklimaat in scholen te verbeteren

2

Volgens het RIVM is uit onderzoek gebleken dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen vaak onder de maat is. Een ongezond binnenmilieu kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen beïnvloeden. COwordt gebruikt als indicator van de luchtkwaliteit en de effectiviteit van ventilatie. Wanneer de concentratie hoog is, is dit een aanwijzing dat stoffen zich kunnen ophopen in het binnenmilieu. Bij te weinig ventilatie in klaslokalen kunnen klachten als geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn en meer dan normale vermoeidheid voorkomen. COveroorzaakt deze effecten niet zelf: klachten ontstaan door te hoge concentraties van andere stoffen die zich ophopen. Er zijn aanwijzingen dat een slechte binnenluchtkwaliteit op scholen kan leiden tot een toename in gezondheidsklachten. Het belang van goede ventilatie werd in 2020 ook door het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) in hun eindrapport benadrukt