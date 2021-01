Philips benadrukt op CES Digital 2021 de centrale rol van gezondheidszorg thuis

Zwangere vrouwen zijn een kwetsbare groep en kunnen verschillende zorgen en angsten hebben over de impact van COVID-19-infectie op hun zwangerschap [1]. De Philips Covid-19-oplossing voor de foetus en moeder monitoring binnen de Avalon-productfamilie, stelt artsen in staat om de vitale functies van zowel moeder als baby thuis of in een isolatiekamer te bewaken om zo onnodige fysieke interacties tussen artsen en patiënten te helpen verminderen.

In de overtuiging dat ouders beslissingen moeten kunnen nemen op basis van het best mogelijke bewijs, hebben Philips en GSK de handen ineengeslagen om de Philips-apps Pregnancy+ en Baby+ te voorzien van uitgebreide en betrouwbare informatie over door vaccinatie te voorkomen ziekten en de beschikbare vaccins. De apps, waarmee dagelijks in totaal bijna 2 miljoen ouders over de hele wereld worden bereikt, bieden artikelen en video's over het belang van vaccinatie, samen met een vaccinatiecentrum om ouders toegang te geven tot uitgebreide en betrouwbare informatie ter ondersteuning van gesprekken met hun zorgverleners, zoals welke vaccins relevant zijn en wanneer ze moeten worden toegediend. Ouders worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan online-onderzoek om meer inzicht te krijgen in hun zienswijze over verschillende vaccinaties.

Voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of hartaandoeningen, zal Philips zijn onlangs geïntroduceerde draagbare sensoren presenteren voor bewaking op afstand van risicopatiënten met chronische ziekten bij de overgang van het ziekenhuis naar de thuisomgeving. Philips zal ook zijn klinisch bewezen slaapoplossingen in de schijnwerpers zetten, ontworpen om chronische slaapaandoeningen zoals slaapapneu, vanaf ontdekking tot aan diagnose, aan te pakken via behandeling en therapietrouw – vanuit de thuissituatie.

De Mask Selector van Philips wordt voor het eerst tentoongesteld op CES en is de eerste en enige klinisch gevalideerde oplossing voor 3D-gezichtsscans waarmee zorgverleners geholpen worden om 9 van de 10 patiënten vanaf het begin van het juiste masker te voorzien [2]. Het gepatenteerde Mask Selector-algoritme biedt is een nieuwe oplossing en helpt de efficiëntie van de zorg te verbeteren door de kosten die gepaard gaan met pastijd en maskerafval, te verminderen.