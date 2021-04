Philips krijgt hoge score van S&P Global Ratings voor ESG-praktijken

"Als purpose-gedreven onderneming zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben ten opzichte van de samenleving, en dus ook van de noodzaak om onze ESG-praktijken steeds dieper te verankeren in de manier waarop we werken", aldus Frans van Houten, CEO van Philips. "Ik ben er trots op dat deze inzet opnieuw extern is erkend, en wel met de hoogste score die tot nu toe is uitgedeeld in de S&P Global Ratings ESG Evaluation. Dit geeft een sterk signaal af aan investeerders en onze andere stakeholders, die in toenemende mate kijken naar de ESG-acties van een bedrijf als maatstaf voor zijn inzet om op een verantwoorde en duurzame manier zaken te doen."

De ESG-evaluatie van S&P Global Ratings beoordeelt de ESG-strategie en het vermogen van een onderneming om zich voor te bereiden op mogelijke toekomstige risico's en kansen, en wordt door beleggers gezien als graadmeter van de mate waarin een bedrijf klaar is voor ESG-risico's en kansen in de toekomst. Het onderzoek geeft een algemene ESG-score, die het mogelijk maakt om de vergelijking te maken met andere entiteiten wereldwijd, waaronder sectorgenoten.

"Onze ESG-evaluatiescore van 90 weerspiegelt onze mening dat duurzaamheid de kern vormt van de bedrijfsstrategie van Philips", stelt S&P Global Ratings in zijn evaluatierapport. "Het bedrijf bouwde een digitaal, geïntegreerd en op oplossingen gebaseerd bedrijfsmodel en deed dat eerder dan de meeste van zijn wereldwijde branchegenoten. Philips gebruikt dit model om in te spelen op belangrijke uitdagingen in de gezondheidszorg, zoals ongelijkheid in de toegang tot en betaalbaarheid van zorg, en tekorten aan medische professionals."