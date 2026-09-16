75 jaar televisie

Van bakbeest naar modern sixties model Die allereerste nationale uitzending laat dan ook niet lang meer op zich wachten. De eerste televisietoestellen verschijnen in de Brabantse winkels en Philips’ krachtige lobby richting de regering en de radio-omroepen werpt zijn vruchten af. Het concern besluit een voormalig kerkgebouw in Bussum om te bouwen tot televisiestudio. De meeste technici in deze studio waren Philips-medewerkers die ervaring hadden opgedaan met de experimentele tv-zender. Op 2 oktober 1951 is het zover en gaat vanuit de omgedoopte Irene Studio de eerste nationale uitzending de ether in. Op het programma? Een filmpje over de fabricage van beiaardklokken, een overzicht van de geschiedenis van televisie en het spel De Toverspiegel. De vijf omroepverenigingen, die de krachten hebben gebundeld in de Nederlandse Televisie Stichting (NTS), zenden in het begin drie uur per week uit. Er zijn op dat moment dan ook maar vijfhonderd televisietoestellen in de Nederlandse huishoudens te vinden. Maar de ontwikkelingen gaan rap, ook internationaal gezien. In 1960 kunnen veertien van de zeventien West-Europese landen televisie ontvangen. Het percentage huishoudens dat een toestel bezit is gestegen van zes naar vijfendertig procent. En ook het toestel zelf wordt continu verbeterd. Door ontwikkelingen in persglastechniek en elektronica is het beeldscherm groter, vlakker en minder rond geworden. Ook is de beeldbuis minder lang, waardoor de kasten minder diep zijn dan de bakbeesten uit die prille beginjaren. Kleurentelevisie Tussen alle stormachtige ontwikkelingen door, ontstaat er behoefte aan iets nieuws. De eerste demonstraties met kleurentelevisie stammen uit halverwege de jaren ’50, met de wereldprimeur van kleurengrootbeeldprojectie via een kabel als voorlopig hoogtepunt. In 1956 laat Philips aan de internationale adviesraad CCIR zien hoe ver ze gevorderd zijn met kleurentelevisie via een zender. Van camera tot ontvanger heeft Philips de complete lijn zelf ontwikkeld. In 1962 koopt Canada alle kleurentelevisies van Philips op en twee jaar later worden de toestellen naar het land verscheept. Rond diezelfde tijd begint Philips met proefuitzendingen in kleur en in 1964 is Eindhoven de eerste Europese stad waar eenmaal per maand kleuruitzendingen de lucht ingaan. Drie jaar lang is Eindhoven de enige stad in Nederland met een ‘eigen’ kleurentelevisie, maar in 1967 is het hele land klaar voor deze revolutie.

