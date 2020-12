Het Fabriekje in het centrum van Eindhoven is de plaats waar Gerard Philips in 1891 begon met de productie van gloeilampen. Na een grondige renovatie is het gebouw veranderd in het prachtige Philips Museum. Voor het gebouw is een imposante glazen galerij gebouwd. Met de renovatie en de zo kenmerkende glazen façade is het fabriekje als het ware in een vitrine gezet. Het oorspronkelijke pand, een rijksmonument, is intact gebleven.