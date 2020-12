Help ons Kidsproof te worden

Dit jaar is ons museum door kinderen t/m 12 jaar verkozen tot kidsproof museum. Help jij ons komend jaar weer kidsproof te worden? Bezoek het museum en kijk goed om je heen. Wat zou jij veranderen als je directeur was? Is er genoeg te doen voor kinderen? Kun je de wc makkelijk vinden? Vond je de medewerkers aardig? Stuur jullie inspectie t/m 1 maart in via www.museumkids.nl en maak kans op leuke prijzen!