Met het draaien van een van de eerste singles die Philips op vinyl uitgaf openden huidig Philips-topman Hans de Jong en voormalig topman Jan Timmer op Valentijnsdag gezamenlijk de nieuwe expositie in het Philips Museum. ‘Eine kleine Nachtmusik’ van Mozart is een beroemd klassiek werk, maar Philips bracht muziek in alle genres uit. Vinyl! brengt deze rijke geschiedenis tot leven met platen, hoezen, verhalen en muziek.

“Vinyl is in,” vertelt Sergio Derks, conservator van het Philips Museum. “Maar wie weet nog dat Philips een van de grootste platenindustrieën ter wereld had? We vinden het geweldig om daarvan iets in ons museum te laten zien.”

Jan Timmer was als topman van PolyGram in 1982 verantwoordelijk voor de introductie van de cd. “We dachten toen dat de cd het einde van vinyl zou betekenen,” blikt hij terug. “Maar niets is minder waar. De huidige jeugd, die is opgegroeid met streaming diensten, koopt juist weer vinyl platen. Dat geeft ze het gevoel iets tastbaars te zitten, iets waar ze trots op kunnen zijn.” De expositie in het Philips Museum is daarmee interessant voor jong en oud.