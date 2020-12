Philips Design Tour valt in de prijzen    

De Philips Design Tour heeft op 31 mei zilver gewonnen in de categorie ‘Innovatieve Applicaties’ tijdens het AVICOM Festival f@imp 2.0 in Kommern, Duitsland. De internationale museum organisatie ICOM organiseert deze wedstrijd waar prijzen worden uitgereikt voor innovatieve audiovisuele technieken om cultuur en geschiedenis te conserveren, en voor een breed publiek aantrekkelijk te maken.

De F@IMP awards van ICOM bestaan uit meerdere categorieën zoals museumfilms, speciale websites en innovatieve applicaties. Naast de Philips Design Tour van het Philips Museum -en de maker van deze app Studio Louter- waren andere genomineerden onder anderen het Van Gogh Museum, Shanghai History Museum en het Kremlin Museum in Moskou.

De Philips Design Tour voegt met augmented reality een extra belevingswereld toe aan het museum. Posters die alleen nog in archieven te vinden zijn, producten die haast bij niemand meer in huis staan en de achterliggende gedachten van Philips’ designers komen tot leven in het museum. Je loopt zelfs rond op de wereldtentoonstelling en beleeft hoe het is om in een MRI-kamer te staan.

De Design Tour is het hele jaar door beschikbaar en de deelname bedraagt 5 euro + toegang museum.