Het Philips Museum in Eindhoven sluit tot nader orde haar deuren vanwege het coronavirus. Het museum volgt daarmee de richtlijnen die het RIVM alsmede de voorzitters van de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant hebben uitgevaardigd. Volgens directeur Olga Coolen neem het museum deze maatregel om de gezondheid van medewerkers en bezoekers te beschermen.

Richtlijnen RIVM en Philips

De afgelopen weken heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verschillende keren haar richtlijnen bijgesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Philips en het Philips Museum volgen deze richtlijnen om de gezondheid van medewerkers en klanten van het bedrijf zo goed mogelijk te kunnen beschermen.

Afgelopen week werden de museumbezoekers die recentelijk in risicogebieden waren geweest, vriendelijk verzocht een andere keer langs te komen.

Veiligheid garanderen

Inmiddels is door de voorzitters van de drie veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant het advies uitgevaardigd om de sociale contacten te minimaliseren. Ook speelt mee dat er in het Philips Museum zo’n 100 vrijwilligers werken in de leeftijdscategorie die extra kwetsbaar is voor het virus. Om hen, en de bezoekers, te beschermen is het besluit genomen om het museum tijdelijk te sluiten.

Directeur Olga Coolen: “Natuurlijk willen we gewoon open zijn voor onze bezoekers. Maar we volgen de richtlijnen van het RIVM en die van Philips nauwgezet omdat we onze medewerkers, het merendeel vrijwilligers, en bezoekers willen beschermen tegen eventuele gezondheidsrisico’s. Daar zijn ze ons te dierbaar voor”.

Wachten op goed nieuws

In 2019 trok het museum 95.611 bezoekers, een record sinds de opening in 2013. In afwachting van nieuwe richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM zal het museum de deuren weer openen zodra de omstandigheden het toelaten.

Zoals het er nu uitziet kan ook de nieuwe expositie ‘Eendracht maakt macht’ (over PSV, Philips en de stad Eindhoven) vanaf 26 mei gewoon doorgaan. Op de website en de Facebook-pagina kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.