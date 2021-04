Welkom, Majesteit!

Op 27 april komen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met hun dochters naar Eindhoven voor Koningsdag. Ze zullen vanaf de High Tech Campus een virtueel programma volgen. Het Philips Museum mag daar natuurlijk niet in ontbreken. Daarom, onze ‘oranje’ activiteiten op een rij.

Gevelexpositie

Vanaf 14 april geven wij met een ‘gevelexpositie’ een inkijkje in de bijzondere band tussen het koninklijke huis en ‘Royal’ Philips. Iedereen die langs het museum loopt, kan de exclusieve A0-foto’s vanaf de buitenkant van het museum zien.

Virtuele rondleiding – Koningsdag

Als onderdeel van het virtuele programma voor het Koninklijk gezin geeft conservator Sergio Derks om 15.00 uur een virtuele rondleiding door het Philips Museum. De rondleiding is te volgen via www.koningsdageindhoven.nl. Op deze pagina is trouwens ook de rest van het digitale programma van Koningsdag te vinden.





Achtergrondartikel

Als je meer wilt weten over de sterke band tussen Philips en de koninklijke familie, dan kun je ook ons verhaal lezen.