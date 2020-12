Culturele instellingen in Eindhoven slaan de handen ineen en organiseren samen #eindhovenfestival, een online festival in de kerstvakantie van 18 tot en met 31 december.

Met een kerstvakantie in het vooruitzicht waarin veel minder te doen is dan normaal, hebben de culturele instellingen een mooi en divers programma neergezet voor de stad. Het festivalprogramma is samengesteld in samenwerking met amateurverenigingen en creatieve makers in Eindhoven om zo iedereen een podium te bieden. Dit heeft geresulteerd in maar liefst 70 programma’s; livestreams en prerecorded onderdelen. Dagelijks zijn er activiteiten te zien op het online platform, die iedereen kan bekijken via het scherm van de computer, mobiel of tablet.

Van dans tot concert, film tot quiz, cabaret tot workshop en van lezing tot meezing: #eindhovenfestival biedt van alles. Het programma is breed en veelzijdig en biedt voor ieder wat wils, van jong tot oud. Er is een speciaal middagprogramma voor de jongsten en een avondprogramma voor de hele familie. Host van het festival is stadsdichter en muzikante Iris Penning.

Op de website www.eindhovenfestival.nl staat het volledige programma bekendgemaakt kun je je kaartje kopen. Een festivalticket voor álle 14 dagen kost €5,-. De volledige opbrengst gaat naar de makers van Eindhoven, een groep die het vanwege het wegvallen van inkomsten momenteel ook zwaar heeft. Daarnaast staat er iedere dag één gratis show op het programma. Bij aankoop van het festivalticket ontvangt de bezoeker een speciale link die toegang geeft tot alle livestreams en prerecorded onderdelen. De bezoeker kan onbeperkt kijken en terugkijken (tot een week na het festival), alleen of met partner, gezin of andere huisgenoten.

Ook het Philips Museum doet mee! Je vindt ons terug in de agenda van www.eindhovenfestival.nl. Wij doen mee met een virtuele tour door het museum en een Philips Museum Quiz.

Minicollege over röntgenstralen

Datum: vrijdag 18 december om 15.00 uur

Dit jaar is het precies 125 jaar geleden dat Wilhelm Röntgen de röntgenstralen (per toeval!) uitvond. In dit minicollege leer je alles over deze belangrijke uitvinding in de (medische) geschiedenis.

Virtuele tour door het Philips Museum

Datum: zondag 20 december om 13.00 uur

Wandel door het virtuele Philips Museum met de museumconservator als gids!

Heb je altijd al eens een kijkje willen nemen in het Philips Museum? Dit is je kans om het museum vanaf je luie stoel te bewonderen. Museumconservator Sergio Derks leidt je door het museum en vertelt je bijzondere verhalen over Philips, de stad Eindhoven en over bijna 130 jaar innovaties en design. Je hoeft je niet op te geven voor de tour, je kunt op zondag 20 december om 13.00 uur gewoon op het programmaonderdeel klikken. Let op: Maximaal 250 toeschouwers.

Minicollege over Jan Zwartendijk

Datum: donderdag 24 december om 15.00 uur

Luister en kijk naar het bijzondere verhaal van Jan Zwartendijk, die het leven redde van duizenden Joden.

Als Nederlands consul in Litouwen redde ’Mister Radio Philips’ Jan Zwartendijk duizenden Joden door hen in 1940 ‘aangepaste’ visa te verstrekken. Daarmee konden ze op het nippertje het land ontvluchten. Wil je in korte tijd meer weten over het bijzondere verhaal? Bekijk dan dit minicollege.

Philips Museum Quiz

Datum: dinsdag 29 december om 19.30 uur

Het Philips Museum host een quiz over Philips, het museum en de stad Eindhoven. Doe mee en maak kans op kaarten voor het Philips Museum.

Weet jij bijvoorbeeld….bijvoorbeeld wanneer Philips zich in de stad vestigde? Weet jij hoe de vader van Frits Philips heette? Weet jij waar de ‘-S’ voor staat in Strijp-S? Deze (of hele juist niet deze ;-) vragen komen langs, speel je mee?

Je hoeft je niet op te geven voor de quiz, je kunt op dinsdag 29 december om 18.30 uur gewoon op het programmaonderdeel klikken. Let op: Maximaal 250 toeschouwers.