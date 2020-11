De Philips Beiaard



De Philips Beiaard is een geschenk van het hele Nederlandse Philips personeel ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips op 23 september 1966. Dankzij de deelname van alle Philips personeelsleden aan de actie ‘Laat de feestklok luiden’ kwam de Philips Beiaard te hangen in een speciaal ontworpen klokkentoren bij het Evoluon in het stadsdeel Strijp.