De lamp
De lamp Het Lampenmaakstertje vertelt
Het Philips Museum presenteert de korte voorstelling 'De Lamp'. In dit intieme toneelstuk met het sfeervolle Oude Fabriekje als decor vertelt het Lampenmaakstertje samen met Gerard en Anton Philips hoe het was om in 1891 bij Philips & Co te werken in Eindhoven. Het technische proces van het maken van de eerste Philips gloeilampen wordt in het toneelstuk op een eenvoudige manier uitgelegd.
Algemene informatie Gratis toegankelijk met een museumticket of Museumkaart. Starttijden: 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Duur: ongeveer 30 minuten.
Bekijk onze agenda voor actuele programmering van De Lamp.
Minicolleges
Minicolleges
In het Philips Museum kun je terecht voor minicolleges over uiteenlopende onderwerpen uit de techniekgeschiedenis waarbij Philips een grote rol heeft gespeeld of speelt. De docent is een Philips-kenner en heeft jarenlang ervaring opgedaan binnen het bedrijf.
Techniekgeschiedenis
De colleges zijn ontwikkeld om te begrijpen waar de alom aanwezig digitale technologie in ons dagelijkse leven vandaan komt. Apparaten als radio, röntgenbuizen en cd-spelers staan en stonden niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een interessante techniekgeschiedenis die nog steeds gaande is.
Met de minicolleges gaan de museumdocenten dieper in op de techniekgeschiedenis van de 20ste eeuw. Deze wordt uiteengerafeld in verschillende onderwerpen, waarbij Philips grote betrokkenheid had.
Bekijk onze agenda voor actuele programmering van de minicolleges.
Algemene informatie Gratis toegankelijk met een museumticket of Museumkaart. Per minicollege kunnen de starttijden verschillen, bekijk de programmering voor de starttijden van de aanstaande minicolleges. Minicolleges duren tussen de 30 en 60 minuten. Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 15 jaar. Reserveren voor de minicolleges is niet mogelijk.
Beschrijving van de onderwerpen
De wondere wereld van de digitale techniek Tijdens deze lezing wordt op een aanschouwelijke en eenvoudige wijze de werking van digitale appraten uitgelegd. Wat is het verschil tussen analoog en digitaal geluid? En wat is een bit? Ook kom je te weten wat al die nullen en enen (ook wel data genoemd) voorstellen. En je ontdekt hoe via de glasvezelkabel het media-aanbod wordt doorgestuurd naar de gebruiker thuis. Informatief en leerzaam! Van analoog naar digitaal
De fascinatie van innovatie
Je hoort de term zo vaak: innovatie. Maar wat is het eigenlijk? En waar moet je op letten als je een innovatie op de markt wilt brengen? Aan welke innovaties heeft Philips gewerkt, wat zijn de successen en wat zijn de flops? In dit minicollege hoor je het van binnenuit.
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet De Duitse natuurkundige Wilhelm Röntgen zorgde voor een revolutie met zijn ontdekking van x-straling. Wat heeft de uitvinding van x-stralen betekend voor de medische wereld? En hoe groot is de rol die Philips heeft gespeeld in de doorontwikkeling van deze vinding? Je hoort het in een theatrale vertelling over Röntgen. Röntgen, van techniek naar gezondheidszorg
Van radiolamp tot ledlamp
Wat is het verschil tussen een radiolamp en een ledlamp? En welke belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van de elektronica hebben geleid tot de lamp hoe we hem nu gebruiken? En hoe werkt een ledlamp eigenlijk precies? Schuif aan bij dit minicollege en kom het allemaal te weten.
Geluid zo snel als licht Hoe heeft de ontwikkeling van de radio eraan bijgedragen dat geluidsgolven met de snelheid van licht over de hele wereld konden worden uitgezonden? En welke rol heeft Philips hierin gespeeld? Kom erachter in dit minicollege. Ontwikkeling van de radiotechniek
Wie een leven redt, redt de wereld Jan Zwartendijk is een (nog) onbekende oorlogsheld. In zijn Philips-tijd in Litouwen heeft hij in zijn nevenfunctie als consul in 1940 duizenden visa uitgeschreven voor Litouwse Joden, die met behulp van dit papiertje het land konden ontvluchten. Het is tijd dat meer mensen deze bijzondere man leren kennen, die in zijn ogen ‘deed wat iedereen zou doen’. Het fascinerende leven van Jan Zwartendijk
Ver weg kijken ... Sinds de veertiger jaren van de twintigste eeuw heeft televisie de wereld veroverd. Het is niet mogelijk om je voor te stellen hoe ons dagelijks leven eruit zou zien zonder TV. Philips heeft bij de ontwikkeling in Europa een belangrijke rol gespeeld. Dit minicollege neemt je mee in een tijdreis langs de belangrijkste technische en maatschappelijke ontwikkelingen van dit medium.Leer meer over de Nipkowschijf, beeldschermen, cameratechniek, digitale TV en de omroepwereld. Ontwikkeling van het medium televisie
Chips en halfgeleiders
In het minicollege "Chips en halfgeleiders" wordt verteld wat chips zijn, hoe ze werken, wat je ermee kunt doen en hoe ze worden gemaakt. Maar ook over de toepassingen van halfgeleiders, het materiaal waar chips, maar ook veel andere elektronische producten van worden gemaakt. Verder is er aandacht voor de belangrijkste ontwikkelingen en uitvindingen uit het verleden die de chip mogelijk hebben gemaakt.
Goed om te weten
De minicolleges worden ook aangeboden aan scholen en bedrijven in een speciaal pakket. Neem hiervoor contact op met
[email protected]
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Toegankelijkheid Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar . [email protected] Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
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