Techniekgeschiedenis

De colleges zijn ontwikkeld om te begrijpen waar de alom aanwezig digitale technologie in ons dagelijkse leven vandaan komt. Apparaten als radio, röntgenbuizen en cd-spelers staan en stonden niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een interessante techniekgeschiedenis die nog steeds gaande is.

Met de minicolleges gaan de museumdocenten dieper in op de techniekgeschiedenis van de 20ste eeuw. Deze wordt uiteengerafeld in verschillende onderwerpen, waarbij Philips grote betrokkenheid had.

Bekijk onze agenda voor actuele programmering van de minicolleges.