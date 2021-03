Bluetooth en Wi-Fi. Voor de App is een Wi-Fi-verbinding vereist om verbinding te maken met internet. De App heeft ook Bluetooth/Wi-Fi nodig om uw apparaat/apparaten met de App te verbinden. U kunt de Bluetooth-/Wi-Fi-verbinding op elk moment blokkeren via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Locatie. Voor sommige apparaatmodellen hebben Android-besturingssystemen een grove geografische locatie nodig om verbinding te maken met het apparaat. Voor iOS-besturingssystemen is ook een geolocatie nodig om te herkennen wanneer de App en het apparaat zich in de buurt bevinden. Philips zal dergelijke gegevens echter op geen enkele wijze verwerken. De gegevens blijven opgeslagen op uw mobiele apparaat, waar Philips er geen toegang toe heeft. U kunt de verzameling van geolocatiegegevens op elk moment blokkeren via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Bestanden. De App heeft toegang nodig tot de bestanden van het mobiele apparaat om de taalconfiguraties en andere bestanden op te slaan die de App gebruikt om te functioneren (zoals handleidingen, afbeeldingen, mediabestanden of andere grote programma-items). Als u de App verwijdert, worden de bestanden verwijderd van uw mobiele apparaat.

Foto's en media. Als u een profielfoto aan uw profiel toevoegt, heeft de App toestemming nodig om toegang te krijgen tot de camera of fotogalerij van uw mobiele apparaat. Android-besturingssystemen kunnen toestemming vragen voor video's. De App gebruikt de toestemming echter alleen om u in staat te stellen uw foto te uploaden.

Soms wordt een machtiging om technische redenen vereist door het besturingssysteem van uw mobiele apparaat. In dat geval kan de App om machtiging voor toegang tot een bepaalde sensor of gegevens vragen. Wij verzamelen dergelijke gegevens echter niet, tenzij dit is vereist om de Diensten te bieden.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

Philips kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan externe dienstverleners, zakelijke partners of andere derde partijen conform deze Privacyverklaring en/of de toepasselijke wetgeving.

Dienstverleners

Wij werken samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze Diensten te beheren, te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende dienstverleners:

IT- en cloudproviders. Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of het verzorgen van de Diensten.

Philips eist van zijn dienstverleners dat zij een toereikende bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden, vergelijkbaar met het niveau dat wij zelf bieden. Wij verplichten onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de specifieke doeleinden die hierboven staan vermeld, om toegang te hebben tot de minimale hoeveelheid gegevens die zij nodig hebben voor het leveren van een specifieke dienst, en om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.

Andere derde partijen

Philips kan ook samenwerken met derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Als Philips persoonlijke gegevens deelt met derden die uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, zal Philips u hierover informeren en/of om uw toestemming vragen volgens de toepasselijke wetten voordat wij uw persoonlijke gegevens delen. Lees hun Privacyverklaringen aandachtig door – deze informeren u over hun privacybeleid, dat aangeeft welk type persoonlijke gegevens zij verzamelen en hoe zij deze gebruiken, verwerken en beschermen.

Soms verkoopt Philips een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van onze Privacyverklaring kunnen door Philips vrij worden toegewezen aan onze gelieerde ondernemingen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar.

Op uw verzoek kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met de volgende derden: Amazon (als Amazon DRS beschikbaar is in uw land – zie hieronder voor meer informatie). Deze derden kunnen u hun eigen diensten bieden. Op uw verzoek en/of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met deze derden.

Wanneer u zich aanmeldt bij de App via de Facebook SDK, stelt u Facebook in staat om de volgende informatie te verzamelen via de SDK:

App-evenementen: Dit omvat algemene App-evenementen (zoals App installeren, App starten) en andere vormen van standaardregistratie voor productmeetgegevens (bijvoorbeeld laden van SDK, prestaties van SDK).

Configuratiegegevens: Nadat een gebruiker zich heeft aangemeld, voert de SDK periodieke verzoeken op de achtergrond uit om de levensduur van de toegangstoken automatisch te beheren.

Foutinformatie: De SDK slaat foutinformatie op, onder andere tijdens de initialisatie van de SDK. Deze informatie kan gebruikers-ID's bevatten van personen die zijn aangemeld bij Facebook.

Kortetermijngegevens: De SDK meet bepaalde gebruikersactiviteiten met het oog op het beheer van fraude en misbruik. Deze gegevens worden slechts voor een zeer korte periode bewaard voor degenen die niet zijn aangemeld bij Facebook.

Facebook kan ook analysegegevens verzamelen over uw gebruik van de SDK, informatie over de naam van de App die u gebruikt, de datum waarop u de aanmelding hebt geautoriseerd, en eventuele URL's die aan uw aanmelding zijn gekoppeld. Lees het Gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie over hoe Facebook uw informatie gebruikt. Let op: de aanmeldingsfunctionaliteit van Facebook is volledig optioneel. Wij zullen altijd zorgen dat u zich kunt aanmelden met uw MyPhilips-account.

Amazon Alexa / Amazon Dash Replenishment Services (DRS)

Met de reinigingscartridge-vaardigheid voor het Philips-scheerapparaat ('Skill') kunt u uw Philips-account verbinden met uw Amazon-account en profiteren van Aanvullen met Amazon Dash (DRS), een service van Amazon.

Bij het verbinden van uw accounts nemen Philips en Amazon afzonderlijk technische maatregelen om uw identiteit te valideren. Philips deelt accountidentifiers met Amazon, maar deelt niet uw accountgegevens, inclusief naam of e-mailadres. We verzamelen, verwerken of delen geen spraakinformatie met Amazon.

Als u DRS inschakelt, stelt Philips u in staat om de informatie over uw scheerapparaat te delen met Amazon (het serienummer en model van het scheerapparaat en het dagelijkse verbruik van de CleanPod Fluid), zodat Amazon automatisch reinigingscartridges voor het Philips-scheerapparaat voor u kan bestellen. U kunt op elk moment een bestelling via Amazon pauzeren, wijzigen of annuleren.

U begrijpt dat de informatie van uw scheerapparaat persoonlijke gegevens omvat. U begrijpt ook dat Amazon haar eigen services biedt en door toestemming te geven, geeft u ons de opdracht uw persoonlijke gegevens te delen met Amazon. Amazon kan uw persoonlijke gegevens verwerken in andere landen dan het land waarin u woont, die mogelijk geen adequate bescherming bieden voor persoonlijke gegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de vaardigheid uit te schakelen. Lees de Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van Amazon voor meer informatie.

Internationale overdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we zijn gevestigd of waar we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde gevallen hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.

Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij over een toereikende gegevensbescherming beschikken volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier).

Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, zoals de Verenigde Staten, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze Bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen via de bovenstaande link of door hier contact met ons op te nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van uw gebruik van de App en Diensten; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

Gegevens over uw interacties met en het gebruik van de digitale kanalen van Philips, zoals social media, websites, e-mails, apps en verbonden producten. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: IP-adres, cookies, apparaatgegevens, berichten waarop u klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt.

IT-leveranciers Deze leveranciers verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of aangeboden diensten. Cloudproviders Deze leveranciers verzorgen de diensten voor gegevensopslag. Philips streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens op te slaan in uw regio, met cloudservices in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master-dienstverleners Deze leveranciers leveren specifieke diensten voor Master, zoals calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Betaling Deze leveranciers verwerken financiële gegevens met betrekking tot online purchases, your program fee.

