Lumea IPL App

Gevoelige persoonsgegevens



Voordat wij gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen, stellen wij u daarvan op de hoogte en vragen wij expliciet om uw toestemming. Afhankelijk van uw keuzes stellen we u in staat uw schoonheids- en ontharingsgegevens veilig op te slaan in uw account, zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt opslaan als u de app op een ander apparaat installeert.

We gebruiken uw gegevens ook om u een persoonlijke ervaring voor schoonheid en ontharing te bieden via bijvoorbeeld aangepaste coachingprogramma's, herinneringen en andere diensten. waarvoor we vertrouwen op de uitvoering van een contract om u de door u gevraagde services te bieden. Wij vertrouwen in dezen op de naleving van het contract om de door u gevraagde diensten aan u te leveren. Vanwege de privacygevoelige persoonsgegevens kunnen wij u deze diensten echter alleen leveren wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven hebt om deze gegevens te verwerken. De verwerkte gegevens omvatten uw:

Voorkeuren en antwoorden op onze vragen met betrekking tot personalisatie;

Gegevens van het ontharingsapparaat, waaronder unieke identificaties en gebruiksgegevens;

Gegevens over de behandeling, inclusief behandelingsschema's, voortgang en status;

Huidskleur en haargegevens, zoals huid- en haartype en haarkleur, en uw huidverzorgings- en ontharingsroutine en problemen daarbij;

Audio-opnamen, wanneer dat nodig is om van bepaalde functies van de app te kunnen genieten; en



foto's, inclusief foto's van lichaamsdelen, haar en huid, wanneer dat voor u noodzakelijk is om bepaalde functies van de app te kunnen gebruiken;

Gegevens over levensstijl en welzijn die u in de app invoert, zoals routine, stress, slaap en omgeving;

gebruikspatronen van de app en gegevens van het mobiele apparaat.



Op basis van uw instellingen kunnen we u e-mails, pushmeldingen, content in de app en berichten in de app sturen. We kunnen uw gegevens ook combineren, pseudonimiseren, anonimiseren of samenvoegen voor personalisatiedoeleinden.



Om een aantal van de personalisatieservices in de App te kunnen bieden, vertrouwen we op algoritmen van Machine Learning/kunstmatige intelligentie. We hebben een ethische verplichting om ervoor te zorgen dat de Diensten die door de algoritmen worden uitgevoerd zo nauwkeurig mogelijk zijn, waardoor elke onnauwkeurigheid, vooringenomenheid, discriminatie of andere risico's voor uw rechten en vrijheden worden beperkt. Om dit te kunnen doen, moeten we mogelijk een deel van de persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt verwerken om de effectiviteit, nauwkeurigheid en prestaties van de algoritmen die in deze Services zijn opgenomen te hertrainen en te verbeteren. We zullen uw gegevens altijd pseudonimiseren, verzamelen of anonimiseren voordat we deze gebruiken voor hertraining, in welk geval we vertrouwen op ons legitieme belang om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren om de algoritmen te verbeteren en tegelijkertijd zorgen dat dergelijke belangen niet worden overschaduwd door enige invloed op uw rechten en vrijheden. Wanneer het echter niet mogelijk is dat wij uw persoonlijke gegevens voldoende pseudonimiseren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat wij uw persoonlijke gegevens voor dergelijke hertrainings- en verbeteringsdoeleinden gebruiken.