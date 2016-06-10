Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 18 oktober 2022
De Philips Lumea IPL-app helpt u bij het beheren van uw ontharingsbehandelingen en -doelen bij het gebruik van uw Lumea IPL-apparaat ('Apparaat’) en biedt u persoonlijk schoonheids- en ontharingsadvies ('Diensten').
Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacybeleid te begrijpen wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, inclusief welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen, en wat uw persoonlijke rechten zijn.
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld of verwerkt door de App, die wordt beheerd door Philips Consumer Lifestyle B.V of een aangesloten organisatie of dochteronderneming ('Philips', 'onze', 'wij', 'we’ of 'ons').
Bij het aanbieden van onze Diensten verwerken wij informatie en persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven, ook wanneer u de App gebruikt, downloadt en installeert. Wij kunnen deze persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of op uw verzoek als daar een contractuele noodzaak voor is; voor het beheren, bieden, verbeteren, aanpassen, ondersteunen en op de markt brengen van onze Diensten als wij daar een rechtmatig belang bij hebben; of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u mogelijk geen gebruik maken van de Diensten.
Op basis van uw instellingen kunnen we u e-mails, pushmeldingen, content in de app en berichten in de app sturen. We kunnen uw gegevens ook combineren, pseudonimiseren, anonimiseren of samenvoegen voor personalisatiedoeleinden.
Voordat wij gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen, stellen wij u daarvan op de hoogte en vragen wij expliciet om uw toestemming. Afhankelijk van uw keuzes stellen we u in staat uw schoonheids- en ontharingsgegevens veilig op te slaan in uw account, zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt opslaan als u de app op een ander apparaat installeert.
We gebruiken uw gegevens ook om u een persoonlijke ervaring voor schoonheid en ontharing te bieden via bijvoorbeeld aangepaste coachingprogramma's, herinneringen en andere diensten. waarvoor we vertrouwen op de uitvoering van een contract om u de door u gevraagde services te bieden. Wij vertrouwen in dezen op de naleving van het contract om de door u gevraagde diensten aan u te leveren. Vanwege de privacygevoelige persoonsgegevens kunnen wij u deze diensten echter alleen leveren wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven hebt om deze gegevens te verwerken. De verwerkte gegevens omvatten uw:
Om een aantal van de personalisatieservices in de App te kunnen bieden, vertrouwen we op algoritmen van Machine Learning/kunstmatige intelligentie. We hebben een ethische verplichting om ervoor te zorgen dat de Diensten die door de algoritmen worden uitgevoerd zo nauwkeurig mogelijk zijn, waardoor elke onnauwkeurigheid, vooringenomenheid, discriminatie of andere risico's voor uw rechten en vrijheden worden beperkt. Om dit te kunnen doen, moeten we mogelijk een deel van de persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt verwerken om de effectiviteit, nauwkeurigheid en prestaties van de algoritmen die in deze Services zijn opgenomen te hertrainen en te verbeteren. We zullen uw gegevens altijd pseudonimiseren, verzamelen of anonimiseren voordat we deze gebruiken voor hertraining, in welk geval we vertrouwen op ons legitieme belang om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren om de algoritmen te verbeteren en tegelijkertijd zorgen dat dergelijke belangen niet worden overschaduwd door enige invloed op uw rechten en vrijheden. Wanneer het echter niet mogelijk is dat wij uw persoonlijke gegevens voldoende pseudonimiseren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat wij uw persoonlijke gegevens voor dergelijke hertrainings- en verbeteringsdoeleinden gebruiken.
Op basis van uw instellingen kunnen we u e-mails, pushmeldingen, content in de app en berichten in de app sturen. We kunnen uw gegevens ook combineren, pseudonimiseren, anonimiseren of samenvoegen voor personalisatiedoeleinden.
De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen bestaan uit uw gebruikersnaam, naam, e-mailadres, land, taal, wachtwoord en demografische informatie zoals geslacht (optioneel). We verwerken ook informatie over uw gebruik van de app, inclusief informatie over uw sessies, aanmeldingen en verificatie, die we gebruiken om uw account te beheren. Indien u inlogt via social media verzamelen we onder andere uw openbare basisprofiel (bv. profielfoto, identificatie, geslacht, de URL van uw profiel, geboortedatum, homepage en locatie) en e-mailadres voor verificatiedoeleinden. In dit geval kan de provider van social media informatie verzamelen over het feit dat u de app gebruikt en zich aanmeldt met uw social media-account. Lees de privacyverklaring van de provider van sociale media zorgvuldig door (bv. Facebook, Google, Apple) voor meer informatie over het privacybeleid. In eerdere versies van de App was het mogelijk om Facebook SDK te gebruiken om u aan te melden, waardoor Facebook de volgende informatie kan verwerken: Lees het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over hoe Facebook informatie gebruikt. Facebook kan dergelijke informatie verwerken in andere landen dan het land waar u woont, die mogelijk geen adequate bescherming bieden voor persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679.
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u een account aanmaakt. U kunt zich aanmelden bij de app met een Philips-account of via uw social-mediaprofiel, inclusief uw Apple-account.
Wij gebruiken uw Accountgegevens om uw account te maken en beheren en persoonlijke services te bieden. U kunt uw account gebruiken om u veilig aan te melden bij de App. Als u een Philips-account maakt om u aan te melden bij de app, sturen we u via e-mail een welkomstbericht om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verifiëren, om met u te communiceren voor het geval u vragen hebt, om u servicegerelateerde aankondigingen te sturen, of om direct-marketingcommunicatie te sturen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw Philips-account ook gebruiken om een product of dienst van Philips te bestellen of te registreren, deel te nemen aan een promotie of spel, aan een activiteit op sociale media die verband houdt met een promotie van Philips (bijvoorbeeld door te klikken op 'vind ik leuk' of 'delen'), en deel te nemen aan producttests of enquêtes.
De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen bestaan uit uw gebruikersnaam, naam, e-mailadres, land, taal, wachtwoord en demografische informatie zoals geslacht (optioneel). We verwerken ook informatie over uw gebruik van de app, inclusief informatie over uw sessies, aanmeldingen en verificatie, die we gebruiken om uw account te beheren.
Indien u inlogt via social media verzamelen we onder andere uw openbare basisprofiel (bv. profielfoto, identificatie, geslacht, de URL van uw profiel, geboortedatum, homepage en locatie) en e-mailadres voor verificatiedoeleinden. In dit geval kan de provider van social media informatie verzamelen over het feit dat u de app gebruikt en zich aanmeldt met uw social media-account. Lees de privacyverklaring van de provider van sociale media zorgvuldig door (bv. Facebook, Google, Apple) voor meer informatie over het privacybeleid.
In eerdere versies van de App was het mogelijk om Facebook SDK te gebruiken om u aan te melden, waardoor Facebook de volgende informatie kan verwerken:
Lees het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over hoe Facebook informatie gebruikt. Facebook kan dergelijke informatie verwerken in andere landen dan het land waar u woont, die mogelijk geen adequate bescherming bieden voor persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679.
Als u toestemming geeft helpt u ons de app en onze aanverwante producten te verbeteren (en nieuwe persoonlijke gezondheidsoplossingen voor u te ontwikkelen!) gebaseerd op de gegevens die we waarnemen en verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt. We kunnen deze inzichten ook gebruiken om onze diensten verder te personaliseren. De verwerkte gegevens omvatten gegevens die u verstrekt bij het gebruik van de app, identificaties van mobiele apparaten, sessie- en gebruiksgegevens, besturingssysteem, model, netwerkinformatie en (gemaskeerde) IP-adressen, en app-informatie, zoals naam van de app, versie, gebruik en gebeurtenissen, bezochte pagina's en sessie-informatie. We kunnen cookies, tags en/of soortgelijke technologieën gebruiken, en dienstverleners vragen uw gegevens namens ons en op basis van onze instructies te verwerken. We kunnen uw gegevens combineren, pseudonimiseren, anonimiseren of samenvoegen voor statistische doeleinden en analyse- en personalisatiedoeleinden. Meer informatie vindt u onder de app-instellingen.
Als u toestemming geeft helpt u ons de app en onze aanverwante producten te verbeteren (en nieuwe persoonlijke gezondheidsoplossingen voor u te ontwikkelen!) gebaseerd op de gegevens die we waarnemen en verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt. We kunnen deze inzichten ook gebruiken om onze diensten verder te personaliseren. De verwerkte gegevens omvatten gegevens die u verstrekt bij het gebruik van de app, identificaties van mobiele apparaten, sessie- en gebruiksgegevens, besturingssysteem, model, netwerkinformatie en (gemaskeerde) IP-adressen, en app-informatie, zoals naam van de app, versie, gebruik en gebeurtenissen, bezochte pagina's en sessie-informatie. We kunnen cookies, tags en/of soortgelijke technologieën gebruiken, en dienstverleners vragen uw gegevens namens ons en op basis van onze instructies te verwerken. We kunnen uw gegevens combineren, pseudonimiseren, anonimiseren of samenvoegen voor statistische doeleinden en analyse- en personalisatiedoeleinden. Meer informatie vindt u onder de app-instellingen.
We verwerken informatie van uw mobiele apparaat en gebruiken cookies, tags, pixels of soortgelijke technologieën ('Cookies') om onze diensten te leveren. Onze Cookies stellen ons in staat uw mobiele apparaat te herkennen en informatie en persoonsgegevens te verzamelen in overeenstemming met deze verklaring. De informatie die we verwerken kan bestaan uit gegevens van uw mobiele apparaat (zoals unieke identificaties, sessie- en gebruiksgegevens, besturingssysteem, model, provider, netwerkinformatie en IP-adressen) en app-informatie (zoals naam van de app, versie, gebruik en gebeurtenissen, bezochte pagina's en sessie-informatie). We kunnen deze informatie ook gebruiken om u landspecifieke inhoud te tonen (inclusief informatie in uw eigen taal).
Als u zich inschrijft voor het ontvangen van promotionele communicatie over Philips-producten, -diensten, -evenementen en -acties die op basis van uw voorkeuren en online gedrag relevant voor u kunnen zijn, kunnen we u marketing- en reclameberichten sturen via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Om de berichten op uw voorkeuren en gedrag te kunnen afstemmen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te kunnen bieden, kunnen wij uw persoonlijke gegevens analyseren en combineren. U kunt zich op elk moment afmelden en uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.
Als u zich inschrijft voor het ontvangen van promotionele communicatie over Philips-producten, -diensten, -evenementen en -acties die op basis van uw voorkeuren en online gedrag relevant voor u kunnen zijn, kunnen we u marketing- en reclameberichten sturen via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Om de berichten op uw voorkeuren en gedrag te kunnen afstemmen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te kunnen bieden, kunnen wij uw persoonlijke gegevens analyseren en combineren. U kunt zich op elk moment afmelden en uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.
We kunnen u uitnodigen om mee te doen aan een enquête of deel te nemen aan onderzoeken. De persoonsgegevens die we verzamelen omvatten uw antwoorden, die betrekking kunnen hebben op uw mening en ervaring bij het werken met onze Diensten of diensten van derden, evenals informatie over uw schoonheids- en ontharingsroutines of over andere persoonlijke gezondheidsonderwerpen. We kunnen uw enquêtegegevens verwerken in combinatie met de analysegegevens die we verzamelen wanneer u de app gebruikt. We gebruiken deze gegevens om inzicht te krijgen in onze gebruikers en gebruiken deze inzichten om onze apps en de diensten van Philips op het gebied van schoonheidsverzorging te verbeteren. Hiervoor analyseren en verzamelen we uw informatie en antwoorden. We kunnen sommige van deze projecten op anonieme basis uitvoeren, in welk geval we geen persoonsgegevens zullen verzamelen. Wanneer u deelneemt aan deze projecten, ontvangt u in ieder geval aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens.
We kunnen u vragen om feedback over uw ervaring met Lumea. In sommige gevallen vragen we om uw toestemming om uw naam en feedback te publiceren in de app om andere gebruikers te helpen. Tenzij we u anders berichten, verzoeken wij u vriendelijk om ons geen gevoelige persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld burgerservicenummer, informatie met betrekking tot afkomst, politieke voorkeuren, religie, filosofie of ander geloof, gezondheid, seksleven of seksuele voorkeur, biometrie of genetische eigenschappen, crimineel verleden of lidmaatschap bij een vakbond). U kunt ons altijd vragen om uw feedback op elk gewenst moment te verwijderen.
U kunt ons informatie verstrekken met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder uw interactie met Philips en hoe wij contact met u kunnen opnemen zodat wij u klantenondersteuning kunnen bieden. Wij beheren en verrichten onze Diensten, waaronder het bieden van klantenondersteuning en het verbeteren, herstellen en aanpassen van onze Diensten. We gebruiken uw gegevens ook om te reageren wanneer u contact met ons opneemt.
Wij kunnen uw persoonsgegevens combineren, waaronder accountgegevens en andere door u verstrekte gegevens, apparaatgegevens, cookies, locatiegegevens, gegevens verzameld tijdens uw interacties en het gebruik van de digitale kanalen van Philips, zoals social media, websites, e-mails, apps en aanverwante producten, IP-adres, cookies, apparaatinformatie, communicatie waar u op klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt. Afhankelijk van uw keuzes kunnen we uw gecombineerde gegevens analyseren om u de Diensten te verstrekken, bijvoorbeeld om u inzicht te geven in uw ontharingsbehandelingen en om gepersonaliseerde inhoud, berichten en tips te leveren in overeenstemming met deze verklaring. We kunnen deze gegevens analyseren om de content, functionaliteit en bruikbaarheid van de app en Diensten te verbeteren, en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op het gebied van beauty en verzorging.
Als u een beoordeling schrijft of de app beoordeelt in de app stores, kunnen we deze gegevens verwerken om te antwoorden op uw opmerkingen en vragen, begrijpen wat uw ervaring is bij het gebruik van de app, vertrouwd raken met uw algemene beeld van de app en ons merk, en deze inzichten gebruiken om de app te verbeteren. We kunnen alleen uw gebruikersnaam van de app store, uw beoordelingen, opmerkingen en andere gegevens bekijken die u met ons deelt of openbaar maakt. Tenzij u dit van ons vraagt, koppelen we deze informatie niet aan uw accountgegevens of andere informatie die we van u in ons bezit hebben. Wanneer u klantenondersteuning nodig hebt, kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw situatie in behandeling te nemen en u door ons proces van klantenondersteuning te leiden in overeenstemming met deze verklaring.
De app kan uw toestemming vragen voor toegang tot de opslag, sensoren of andere functies van uw mobiele apparaat. We hebben toegang nodig wanneer dit strikt noodzakelijk is om de Diensten te kunnen leveren, zoals hieronder uitvoerig beschreven.
In sommige gevallen vraagt uw besturingssysteem om machtigingen die uw mobiele apparaat om technische redenen nodig heeft, maar deze worden niet beheerd of gebruikt door Philips. We verzamelen geen gegevens die verband houden met dergelijke machtigingen, tenzij dit vereist is om onze diensten te verrichten conform deze verklaring.
U kunt deze machtigingen op elk moment blokkeren of intrekken onder de instellingen van uw besturingssysteem.
Philips kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan externe dienstverleners, zakelijke partners of andere derde partijen conform deze Privacyverklaring en/of de toepasselijke wetgeving. Gelieerde ondernemingen We kunnen uw gegevens delen met andere Philips-entiteiten die deel uitmaken van de Philips-groep. Sommige Philips-entiteiten kunnen ons bijvoorbeeld helpen de app-infrastructuur of uw vragen te beheren. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt door personen die toegang nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Dienstverleners Wij werken ook samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze App te beheren, te verstrekken, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende dienstverleners: Philips eist van zijn dienstverleners dat zij een toereikende bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden, vergelijkbaar met het niveau dat wij zelf bieden. Wij verplichten onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de specifieke doeleinden die hierboven staan vermeld, om toegang te hebben tot de minimale hoeveelheid gegevens die zij nodig hebben voor het leveren van een specifieke dienst, en om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Philips kan ook samenwerken met derde partijen die uw informatie of persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Lees hun privacyverklaringen zorgvuldig door. Hierin staat informatie over hun privacybeleid, inclusief welke persoonsgegevens ze verzamelen, en hoe ze deze gebruiken, verwerken en beschermen. Als Philips informatie of persoonsgegevens deelt met een derde partij die uw persoonsgegevens wil gebruiken voor haar eigen doeleinden, zal Philips u conform de toepasselijke wetgeving hierover informeren en/of om uw toestemming hiervoor vragen voordat wij uw persoonsgegevens delen. Soms verkoopt Philips een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van onze Privacyverklaring kunnen door Philips vrij worden toegewezen aan onze gelieerde ondernemingen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar.
Andere derde partijen
Wanneer dit wettelijk vereist is, of noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, kunnen we uw gegevens delen met de overheid en openbare instanties.
Philips kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan externe dienstverleners, zakelijke partners of andere derde partijen conform deze Privacyverklaring en/of de toepasselijke wetgeving.
Gelieerde ondernemingen
We kunnen uw gegevens delen met andere Philips-entiteiten die deel uitmaken van de Philips-groep. Sommige Philips-entiteiten kunnen ons bijvoorbeeld helpen de app-infrastructuur of uw vragen te beheren. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt door personen die toegang nodig hebben om hun werk te kunnen doen.
Dienstverleners
Wij werken ook samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze App te beheren, te verstrekken, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende dienstverleners:
Philips eist van zijn dienstverleners dat zij een toereikende bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden, vergelijkbaar met het niveau dat wij zelf bieden. Wij verplichten onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de specifieke doeleinden die hierboven staan vermeld, om toegang te hebben tot de minimale hoeveelheid gegevens die zij nodig hebben voor het leveren van een specifieke dienst, en om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.
Philips kan ook samenwerken met derde partijen die uw informatie of persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Lees hun privacyverklaringen zorgvuldig door. Hierin staat informatie over hun privacybeleid, inclusief welke persoonsgegevens ze verzamelen, en hoe ze deze gebruiken, verwerken en beschermen.
Als Philips informatie of persoonsgegevens deelt met een derde partij die uw persoonsgegevens wil gebruiken voor haar eigen doeleinden, zal Philips u conform de toepasselijke wetgeving hierover informeren en/of om uw toestemming hiervoor vragen voordat wij uw persoonsgegevens delen.
Soms verkoopt Philips een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van onze Privacyverklaring kunnen door Philips vrij worden toegewezen aan onze gelieerde ondernemingen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar.
Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we zijn gevestigd of waar we samenwerken met dienstverleners. Met uw gebruikmaking van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde gevallen hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.
Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij over een toereikende gegevensbescherming beschikken volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier).
Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, zoals de Verenigde Staten, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen via de bovenstaande link of door hier contact met ons op te nemen.
Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we zijn gevestigd of waar we samenwerken met dienstverleners. Met uw gebruikmaking van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde gevallen hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van uw gebruik van de app en de Diensten; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).
Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdraagbaarheid is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u hier contact met ons opnemen. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.
In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, of van welke persoonlijke gegevens u de verwerking wilt beperken, dan wel tegen welke verwerking u bezwaar wilt maken. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren. We proberen uw verzoek zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is.
Indien wij uw gegevens verwerken om onze Diensten te leveren op basis van onze voorwaarden, kunnen we de Diensten mogelijk niet leveren als we uw gegevens niet verwerken. Indien wij vertrouwen op onze legitieme belangen, zorgen we ervoor dat de verwerking niet zwaarder weegt dan uw privacyrechten en -belangen. Indien wij afhankelijk zijn van uw toestemming, kunt u deze op te allen tijde weer intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die zijn verricht voorafgaand aan uw intrekking.
Indien u (een deel van) uw keuzes en rechten benut, kunt u wellicht niet meer (volledig) gebruik maken van onze Diensten.
Wij nemen onze plicht om de door u aan Philips verstrekte gegevens te beschermen tegen onbedoeld(e) of ongeoorloofd(e) wijziging, openbaarmaking, toegang, verlies of misbruik serieus. Philips maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën, en technische en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls en beveiligde protocollen.
Wij nemen onze plicht om de door u aan Philips verstrekte gegevens te beschermen tegen onbedoeld(e) of ongeoorloofd(e) wijziging, openbaarmaking, toegang, verlies of misbruik serieus. Philips maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën, en technische en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls en beveiligde protocollen.
Hoewel de Diensten niet op kinderen zijn gericht, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, is het beleid van Philips om te voldoen aan de wet wanneer de toestemming van de ouder of voogd is vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of onthuld. Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van kinderen en wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.
Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u hier contact met ons op te nemen. Als wij erachter komen dat een kind persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.
Hoewel de Diensten niet op kinderen zijn gericht, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, is het beleid van Philips om te voldoen aan de wet wanneer de toestemming van de ouder of voogd is vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of onthuld. Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van kinderen en wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.
Onze Diensten kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Bij het bijwerken van deze Privacyverklaring zullen wij ook de datum boven aan deze Privacyverklaring aanpassen. Wij raden u aan om regelmatig de nieuwste versie van deze Privacyverklaring te bekijken.
De nieuwe Privacyverklaring wordt onmiddellijk na publicatie van kracht. Indien u niet instemt met de herziene verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen onze Diensten niet langer te gebruiken. Door onze Diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, verklaart u dat u bent geïnformeerd over het bijwerken van de Privacyverklaring.
Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Philips uw persoonsgegevens gebruikt, neem dan hier contact met ons op (met inbegrip van onze Functionaris voor Gegevensbeveiliging en/of zijn of haar Vertegenwoordiger). U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Nederland
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.