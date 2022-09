Privacyverklaring Philips Daily Care



Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 1 januari 2022.

De Philips Daily Care-app biedt u aangepaste Diensten op het gebied van persoonsgezondheidszorg ('Diensten'). Afhankelijk van uw keuze en uw regio kan de app persoonsgegevens verwerken van verschillende Philips-producten die verbinding kunnen maken met de app ('Product').



Het doel van deze Privacyverklaring is u te laten begrijpen hoe wij omgaan met privacy wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten, waaronder welke informatie en persoonsgegevens we verzamelen, waarom we die verzamelen en wat we ermee doen, en wat uw rechten zijn.



De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens krachtens deze Privacyverklaring is Philips Consumer Lifestyle B.V., met adres op High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Nederland, en zijn dochterondernemingen ('Philips', 'onze', 'wij' of 'ons').

Welke informatie en persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke Doeleinden? Bij het bieden van onze Diensten verwerken wij informatie en persoonsgegevens, zoals hieronder uitvoerig beschreven, zoals wanneer u de app downloadt, gebruikt of installeert, of wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten. We koppelen uw persoonsgegevens met unieke identificaties. Wij kunnen deze persoonsgegevens, zoals hieronder uiteengezet, gebruiken voor het uitvoeren van de Diensten die u hebt goedgekeurd of aangevraagd op basis van onze voorwaarden; voor het beheren, bieden, verbeteren, aanpassen, ondersteunen en op de markt brengen van onze Diensten als wij daar een rechtmatig belang bij hebben; of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, kunt u mogelijk geen gebruik maken van de Diensten.

Gegevens in account U kunt zich aanmelden bij de app met een Philips-account of via uw social-mediaprofiel, inclusief uw Apple-account. De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen uw naam, e-mailadres, land, taal en wachtwoord omvatten. We verwerken ook informatie over uw gebruik van de app, inclusief informatie over uw sessies, aanmeldingen en verificatie, die we gebruiken om uw account te beheren.



Indien u inlogt via social media verzamelen we onder andere uw openbare basisprofiel (bv. profielfoto, identificatie, geslacht, de URL van uw profiel, geboortedatum, homepage en locatie) en e-mailadres voor verificatiedoeleinden. In dit geval kan de provider van social media informatie verzamelen over het feit dat u de app gebruikt en zich aanmeldt met uw social media-account. Lees de privacyverklaring van de provider van social media zorgvuldig door (bijv. Facebook, Google, Apple). Hierin staat informatie over hun privacybeleid, inclusief welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe ze deze gebruiken, verwerken en beschermen.



We gebruiken uw accountgegevens om uw account te maken en te beheren, zodat u zich veilig kunt aanmelden bij de app en wij u persoonlijke Diensten kunt bieden. Als u een Philips-account maakt om u aan te melden bij de app, sturen we u via e-mail een welkomstbericht om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verifiëren, om met u te communiceren voor het geval u vragen hebt, om u servicegerelateerde aankondigingen te sturen, of om direct-marketingcommunicatie te sturen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw Philips-account ook gebruiken om een product of dienst van Philips te bestellen of te registreren, deel te nemen aan een promotie of spel, aan een activiteit op sociale media die verband houdt met een promotie van Philips (bijvoorbeeld door te klikken op 'vind ik leuk' of 'delen'), en deel te nemen aan producttests of enquêtes.

Gevoelige persoonsgegevens Wanneer u de app gebruikt, geeft u ons mogelijk gevoelige informatie, zoals details over uw levensstijl en welzijn. We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen van de Producten die u in combinatie met de app wilt gebruiken. In dit gedeelte worden de soorten persoonsgegevens beschreven die worden verzameld op basis van de functies waarmee u werkt en de aard van de producten die u koppelt met de app. We zullen dit gedeelte bijwerken zodra we nieuwe producten en functies inschakelen. Haarverzorging voor mannen. Afhankelijk van uw keuzes slaan we uw scheer- en stylinggegevens veilig op in uw account, zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt opslaan als u de app op een ander apparaat installeert. We gebruiken uw gegevens ook om u een gepersonaliseerde scheer- en stylingervaring te bieden via bijvoorbeeld gepersonaliseerde coachingprogramma's en andere diensten. De verwerkte gegevens omvatten uw:



Scheergegevens, inclusief informatie over uw scheerapparaat, zoals model, serienummer, sessie- en gebruiksgegevens, en het gebruik van de CleanPod-vloeistof, evenals de scheerfrequentie en -duur.

Huid- en gezichtshaargegevens, inclusief foto's van uw huid of gezicht die u uploadt naar de app, uw huid- en haarprofiel, kleur en type, evenals uw huidverzorgingsroutine en huidproblemen.

Gegevens over levensstijl en welzijn die u in de app invoert, zoals routine, stress, slaap en omgeving; en uw stylingvoorkeuren.

Foto's, inclusief profielfoto's en foto's van gezicht, haar en huid, wanneer dat voor u noodzakelijk is om bepaalde functies van de app te kunnen gebruiken.

Accountgegevens, gebruikspatronen van de app en gegevens van het mobiele apparaat.

Antwoorden op onze gepersonaliseerde vragen. Op basis van uw instellingen kunnen we u e-mails, pushmeldingen, content in de app en berichten in de app sturen. We kunnen uw gegevens ook combineren, pseudonimiseren, anonimiseren of samenvoegen voor personalisatiedoeleinden.



Behalve wat hierboven is vernoemd, vragen wij u om ons geen gevoelige persoonsgegevens te verstrekken via de app of via een andere weg(bijvoorbeeld burgerservicenummer, informatie met betrekking tot afkomst, politieke voorkeuren, religie, filosofie of ander geloof, gezondheid, seksleven of seksuele voorkeur, biometrie of genetische eigenschappen, crimineel verleden of lidmaatschap bij een vakbond).

Analytische gegevens Op basis van uw keuzes helpt u ons de app en onze aanverwante producten te verbeteren (en nieuwe persoonlijke gezondheidsoplossingen voor u te ontwikkelen!) gebaseerd op de gegevens die we waarnemen en verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt. We doen dit met behulp van de volgende activiteiten: Beoordelen hoe u de app gebruikt en hoe de app werkt op uw mobiele apparaat, inclusief wanneer de app crasht om problemen te identificeren en op te lossen;

Implementeren en analyseren van veranderingen of functies in verschillende groepen om interacties te begrijpen;

Evalueren hoe de app wordt geopend en gebruikt en u rechtstreeks koppelen aan specifieke app-secties;

Contact met u opnemen om uw feedback te verkrijgen, u te ondersteunen wanneer dat nodig is en u servicegerelateerde communicatie te sturen;

U uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of onderzoeksprojecten georganiseerd door de Philips-groep en uw antwoorden opnemen.



We kunnen deze inzichten ook gebruiken om onze diensten verder te personaliseren. Op basis van de gegevens die we waarnemen wanneer u de app en uw verbonden product gebruikt, proberen we te begrijpen welke gebruikspatronen leiden tot bepaalde interacties met de app, zoals het lezen van een specifiek app-artikel, het kopen van een product, betrokken blijven bij de app of omstandigheden ontwikkelen die relevant zijn voor het product dat u gebruikt. We zullen deze inzichten gebruiken om regels op te stellen over welke content aan welke gebruikers moet worden getoond en deze informatie gebruiken om uiteindelijk de algoritmes te verbeteren die worden gebruikt om gepersonaliseerde diensten te leveren. Als u zich aanmeldt bij de app met uw Philips-account, zullen we deze inzichten gebruiken om uw ervaring te personaliseren op basis van uw gebruikspatronen voor de app.



De verwerkte gegevens omvatten accountgegevens, unieke ID's, sessie- en gebruiksgegevens, besturingssysteem, model, netwerkinformatie en (gemaskeerde) IP-adressen, app-informatie, zoals app-naam, -versie, -gebruik en -gebeurtenissen, bezochte pagina's, sessie-informatie, gegevens over gekoppelde apparaten, gegevens die u invoert in de app, en gegevens die worden verzameld bij interactie met digitale kanalen van Philips, zoals uw geregistreerde producten. We kunnen cookies, tags en/of soortgelijke technologieën gebruiken, en dienstverleners vragen uw gegevens namens ons en op basis van onze instructies te verwerken. We kunnen uw gegevens combineren, pseudonimiseren, anonimiseren of samenvoegen voor statistische doeleinden en analyse- en personalisatiedoeleinden.

Gecombineerde gegevens Wij kunnen uw persoonsgegevens, zoals Accountgegevens, Cookies, enz., combineren met gegevens verzameld tijdens uw interacties en het gebruik van de digitale kanalen van Philips, zoals social media, websites, e-mails, apps en aanverwante producten, waaronder uw IP-adres, Cookies, apparaatinformatie, communicatie waar u op klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt.



Wij kunnen uw gecombineerde gegevens analyseren om u te voorzien van de diensten, zoals het gepersonaliseerde huidreinigings- en scheerprogramma, de persoonlijke huidadvies- en/of scheerprogramma's, stijl- en scheeradvies, gepersonaliseerd advies over de beste stijlen voor uw gezicht, scheer- en stijltips, om ons te helpen bij het verbeteren van de content, functionaliteit en bruikbaarheid van de app, apparaten en diensten, en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op het gebied van persoonlijke verzorging voor mannen. In dit geval beschouwen wij de verwerking van uw gecombineerde gegevens als gebaseerd op een rechtmatig belang van Philips en wettig krachtens artikel 6.1.(f) van Verordening (EU) 2016/679.

Gegevens over scores en beoordelingen Als u een beoordeling schrijft of de app beoordeelt in de app stores, kunnen we deze gegevens verwerken om te antwoorden op uw opmerkingen en vragen, begrijpen wat uw ervaring is bij het gebruik van de app, vertrouwd raken met uw algemene beeld van de app en ons merk, en deze inzichten gebruiken om de app te verbeteren. We kunnen alleen uw gebruikersnaam van de app store, uw beoordelingen, opmerkingen en andere gegevens bekijken die u met ons deelt of openbaar maakt. Tenzij u dit van ons vraagt, koppelen we deze informatie niet aan uw accountgegevens of andere informatie die we van u in ons bezit hebben. Wanneer u klantenondersteuning nodig hebt, kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw situatie te behandelen en u door onze dienst voor klantenondersteuning te leiden in overeenstemming met het gedeelte 'Gegevens voor klantenservice’ hieronder.

Gegevens voor klantenservice Indien u gebruik wilt maken van onze klantenservice, kunnen wij u vragen om ons informatie te verstrekken met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder uw interactie met Philips en hoe wij contact met u kunnen opnemen zodat wij u de klantenservice kunnen bieden die u nodig hebt. Wij beheren en verrichten onze Diensten, waaronder het bieden van klantenondersteuning en het verbeteren, herstellen en aanpassen van onze Diensten. We gebruiken uw gegevens ook om te reageren wanneer u contact met ons opneemt.

Marketinggegevens Als u toestemming geeft voor het ontvangen van reclameberichten over Philips-producten, -diensten, -evenementen en -acties die op basis van uw voorkeuren en online gedrag relevant voor u kunnen zijn, kunnen we u marketing- en reclameberichten sturen via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Om de berichten op uw voorkeuren en gedrag te kunnen afstemmen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te kunnen bieden, kunnen wij uw persoonsgegevens analyseren en combineren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken en u uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.

Cookies en apparaatinformatie Wij gebruiken cookies, tags of soortgelijke technologieën ('Cookies') en/of verzamelen informatie van uw mobiele apparaat en Product voor het beheren, leveren, verbeteren, begrijpen en aanpassen van onze Diensten. Cookies stellen ons in staat om uw met uw mobiele apparaat verbonden Product te herkennen en informatie en uw persoonsgegevens te verzamelen, zoals uw unieke apparaatnummer, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het type mobiele-internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, sessie- en gebruiksgegevens of informatie over aan diensten gerelateerde prestaties. Dit zijn gegevens over uw gebruik van de App. We kunnen deze informatie ook gebruiken om u landspecifieke inhoud te tonen (inclusief informatie in uw eigen taal).

Machtigingen De app kan uw toestemming vragen voor toegang tot de opslag, sensoren of andere functies van uw mobiele apparaat. We hebben toegang nodig wanneer dit strikt noodzakelijk is om de Diensten te kunnen leveren, zoals hieronder uitvoerig beschreven. Bluetooth en Wi-Fi. Voor de app is een Wi-Fi-verbinding vereist om verbinding te maken met internet. De app heeft ook Bluetooth/Wi-Fi nodig om uw apparaat/apparaten met de app te verbinden. U kunt de Bluetooth-/Wi-Fi-verbinding op elk moment blokkeren via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Locatie. Om gebruikers in staat te stellen verbinding te maken met en gebruik te maken van elk Bluetooth-apparaat met hun telefoon, vereisen Android-besturingssystemen dat gebruikers toestemming geven voor de app om toegang te krijgen tot een grove geografische locatie. Op dezelfde manier kan iOS gebruikers vragen toestemming te geven voor de app om toegang te krijgen tot de geografische locatie. De app gebruikt deze machtigingen niet om uw locatie te bepalen, en Philips verzamelt uw locatiegegevens niet. U kunt locatiemachtigingen op elk gewenst moment intrekken in de instellingen van uw mobiele apparaat.

Bestanden. De app heeft toegang nodig tot de bestanden van het mobiele apparaat om de taalconfiguraties en andere bestanden op te slaan die de app gebruikt om te functioneren (zoals handleidingen, afbeeldingen, mediabestanden of andere grote programma-items). Als u de app verwijdert, worden de Bestanden van uw mobiele apparaat verwijderd.

Foto's en media. Als u afbeeldingen aan uw account toevoegt, heeft de app toestemming nodig om toegang te krijgen tot de camera of fotogalerij van uw mobiele apparaat. Android-besturingssystemen kunnen toestemming vragen voor video's. De app gebruikt de toestemming echter alleen om u in staat te stellen uw foto te uploaden.

In sommige gevallen vraagt uw besturingssysteem om machtigingen die uw mobiele apparaat om technische redenen nodig heeft, maar deze worden niet beheerd of gebruikt door Philips. We verzamelen geen gegevens die verband houden met dergelijke machtigingen, tenzij dit vereist is om onze diensten te verrichten conform deze verklaring.



U kunt deze machtigingen op elk moment blokkeren of intrekken onder de instellingen van uw besturingssysteem.

Met wie delen we uw persoonsgegevens? We kunnen uw gegevens delen met andere aan Philips gelieerde ondernemingen die onderdeel zijn van de Philips-groep. Alleen mensen (binnen Philips) die op de hoogte moeten zijn van de informatie hebben toegang tot de informatie. Philips kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan externe dienstverleners, zakelijke partners of andere derde partijen conform deze Privacyverklaring en/of de toepasselijke wetgeving. Gelieerde ondernemingen We kunnen uw gegevens delen met andere Philips-entiteiten die deel uitmaken van de Philips-groep. Sommige Philips-entiteiten kunnen ons bijvoorbeeld helpen de app-infrastructuur of uw vragen te beheren. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt door personen die toegang nodig hebben om hun werk te kunnen doen.



Dienstverleners Wij werken samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze Diensten te beheren, te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende dienstverleners: IT- en cloudproviders. Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de app of het verzorgen van de Diensten.

Dienstverleners voor analyses en enquêtes. Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag en/of gerelateerde technologie die nodig zijn om analyses van de App of enquêtes uit te voeren.



Philips eist van zijn dienstverleners dat zij een toereikende bescherming van uw persoonsgegevens bieden, vergelijkbaar met het niveau dat wij zelf bieden. Wij verplichten onze dienstverleners uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de specifieke doeleinden die hierboven staan vermeld, om toegang te hebben tot de minimale hoeveelheid gegevens die zij nodig hebben voor het leveren van een specifieke dienst, en om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

Andere derde partijen



Philips kan ook samenwerken met derde partijen die uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Als Philips persoonsgegevens deelt met derden die uw persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, zal Philips u hierover informeren en/of om uw toestemming vragen volgens de toepasselijke wetten voordat wij uw persoonsgegevens delen. Lees hun Privacyverklaringen aandachtig door — deze informeren u over hun privacybeleid, dat aangeeft welk type persoonsgegevens zij verzamelen en hoe zij deze gebruiken, verwerken en beschermen.



Soms verkoopt Philips een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonsgegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van onze Privacyverklaring kunnen door Philips vrij worden toegewezen aan onze gelieerde ondernemingen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar.



Ten slotte, wanneer dit wettelijk vereist is, of noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, kunnen we uw gegevens delen met de overheid en openbare instanties.



Internationale overdracht



Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we zijn gevestigd of waar we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde gevallen hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonsgegevens.



Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen, dienstverleners of derden in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij over een toereikende gegevensbescherming beschikken volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier).



Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, zoals de Verenigde Staten, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze Bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen via de bovenstaande link of door hier contact met ons op te nemen.



Hoe lang bewaren wij uw gegevens?



Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van uw gebruik van de app en de Diensten; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).



Uw keuzen en rechten



Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdraagbaarheid is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u hier contact met ons opnemen.



In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonsgegevens u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, of van welke persoonsgegevens u de verwerking wilt beperken, dan wel tegen welke verwerking u bezwaar wilt maken. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren. We proberen uw verzoek zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is.



Indien wij uw gegevens verwerken om onze Diensten te leveren op basis van onze voorwaarden, kunnen we de Diensten mogelijk niet leveren als we uw gegevens niet verwerken. Indien wij vertrouwen op onze legitieme belangen, zorgen we ervoor dat de verwerking niet zwaarder weegt dan uw privacyrechten en -belangen. Indien wij afhankelijk zijn van uw toestemming, kunt u deze te allen tijde weer intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die zijn verricht voorafgaand aan uw intrekking.



We beschermen uw persoonsgegevens



Wij nemen onze plicht om de door u aan Philips verstrekte gegevens te beschermen tegen onbedoeld(e) of ongeoorloofd(e) wijziging, openbaarmaking, toegang, verlies of misbruik serieus. Philips maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën, en technische en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls en beveiligde protocollen.



Speciale informatie voor ouders



Hoewel de Diensten niet zijn gericht op kinderen, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, is het beleid van Philips om te voldoen aan de wet wanneer de toestemming van de ouder of voogd is vereist voordat persoonsgegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of onthuld. Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van kinderen en wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de onlineactiviteiten en interesses van hun kinderen.



Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u hier contact met ons op te nemen. Als wij erachter komen dat een kind persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.



Wijzigingen in deze privacyverklaring



Onze Diensten kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Bij het bijwerken van deze Privacyverklaring zullen wij ook de datum boven aan deze Privacyverklaring aanpassen.



Wij raden u aan om regelmatig de nieuwste versie van deze Privacyverklaring te bekijken.



De nieuwe Privacyverklaring wordt onmiddellijk na publicatie van kracht. Indien u niet instemt met de herziene verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen onze Diensten niet langer te gebruiken. Door onze Diensten te blijven gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, verklaart u dat u bent geïnformeerd over de herziene Privacyverklaring en dat u ermee instemt.



Contact opnemen



Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Philips uw persoonsgegevens gebruikt, neem dan hier contact op met Philips en/of onze Functionaris voor Gegevensbescherming. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw land of regio.



Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nederland