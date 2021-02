SAZ en Philips starten strategische samenwerking voor monitoring en zelfmanagement van patiënten binnen en buiten het ziekenhuis

“De SAZ bundelt de krachten van 28 regionale ziekenhuizen die samen de beweging maken van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie,” zegt Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de SAZ. “Hierbij is het de kracht van de SAZ dat we gezamenlijk optrekken en van elkaar leren. Volgens onze strategische koers gaan we - waar dat kan - de zorg naar het huis van de patiënt verplaatsen. Naast verplaatsen van zorg zien we ook een belangrijke rol voor preventie, of anders geformuleerd het voorkomen van zorg. Het gemak voor de patiënt én de zorgverlener staat voor ons centraal. Met Philips doen we dit door gebruik te maken van de laatste technologische innovaties op het gebied van patiëntmonitoring, waarmee we ook de samenwerking in de regio rondom de patiënt versterken.”Dit jaar start een tiental SAZ ziekenhuizen met de samenwerking. Een aantal ziekenhuizen gaat binnen de muren van het ziekenhuis patiënten monitoren om vroegtijdige verslechtering op de verpleegafdelingen te signaleren met behulp van Philips IntelliVue Guardian Solution . Het Bravis ziekenhuis heeft hier al ervaring mee. Het ziekenhuis gebruikt tevens de biosensor , ook wel slimme pleister genoemd. Verslechtering van de patiënt komt eerder aan het licht als signalen op tijd herkend en geanalyseerd worden met de biosensor en Guardian Solution. Zo kan een patiënt sneller doorstromen van de IC naar de verpleegafdeling omdat monitoring beter op elkaar aansluit. Bovendien kan een patiënt eerder van de afdeling naar VVT of de thuissituatie, omdat heropnames worden voorkomen. Hier hebben veel patiënten baat bij. Daarnaast wordt de tijd die verpleegkundigen besteden aan administratie kleiner, door de automatische koppeling tussen de biosensor, de Guardian-software en het Chipsoft EPD.Een aantal andere ziekenhuizen start met thuismonitoring en zelfmanagement door patiënten. Philips en het IJsselland Ziekenhuis werken al samen aan thuismonitoring voor patiënten met hartfalen en COPD. Hartfalen patiënten meten thuis hun bloeddruk en gewicht. In het ziekenhuis houden hartfalenverpleegkundigen deze gegevens in de gaten. Daarnaast ontvangen patiënten extra informatie en tips over hoe zij met hun aandoening kunnen omgaan. Het doel is onder meer het voorkomen van heropnames en het vergroten van de betrokkenheid van patiënten. In het Philips Engage platform kunnen patiënt en zorgverleners samenwerken aan de behandeling. Meerdere zorgverleners kunnen aangesloten worden op het platform, niet alleen de huisarts of specialist, maar ook een mantelzorger.