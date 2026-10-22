Radiologie

Nu niet alleen personeelstekorten maar ook de vraag toenemen, zijn er voor radiologie ultrasnelle, intuïtieve onderzoeken nodig die al bij de eerste poging tot een juiste diagnose leiden. Volledig geautomatiseerde, intelligente workflows die zowel patiënt- als medewerkersgericht zijn en die gebruikmaken van AI, ondersteunen het klinisch vertrouwen vanaf het begin en zorgen ervoor dat u meer tijd overhoudt voor zorg. Door uw systemen, software en workflows te integreren tot end-to-end interoperabele en duurzame ecosystemen, versnelt u de transformatie van modaliteitsgestuurde naar datagestuurde radiologie. Cloudgebaseerde, schaalbare platforms en tools voor samenwerking op afstand helpen u en uw team overal hoogwaardige patiëntresultaten te behalen op het gebied van diagnostiek. .Bekijk hieronder de aanbevolen producten, innovaties en inspiratie.