Efficiënte workflow en hoogwaardige beelden voor doorstroming en diagnostische zekerheid met hoge tevredenheid bij medewerkers en patiënten.
Röntgensystemen van Philips zorgen voor kwaliteitsbeelden en een gestroomlijnde, geautomatiseerde workflow die de variabiliteit vermindert en de efficiëntie verhoogt. Vario Focus zorgt voor optimale beeldresolutie door gelijktijdig gebruik van twee brandpunten en de UNIQUE 2-beeldverwerkingssoftware zorgt voor verbeterde contrastharmonisatie met gedetailleerdere beelden. Verkort de onderzoekstijd dankzij de verrijdbare verticale standaard, waarmee u projecties kunt maken zonder de patiënt te verplaatsen, en dankzij Smart Collimation Thorax, die automatisch de wanddetector op de juiste hoogte afstelt en de grootte van het collimatiegebied instelt.
Ontdek Philips digitale radiografiesystemen voor een hoogwaardige beeldkwaliteit en een efficiënte workflow.
Mobiele röntgensystemen van Philips bieden uitstekende beeldkwaliteit en een efficiënte workflow in de SEH, OK, NICU en bij de patiënt aan het bed.
Philips softwareoplossingen helpen u het maximale uit uw Radiografiesystemen te halen door de beeldkwaliteit te verbeteren en u te helpen gepersonaliseerde onderzoeken te leveren.
Ontdek hoe Philips-serviceoplossingen u helpen uw diagnostische röntgensystemen in goede staat te houden.
Radiografiesystemen van Philips bieden een uitstekende workflow en hoogwaardige beelden om de doorvoer te verhogen en betrouwbare diagnoses te ondersteunen.
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