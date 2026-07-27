Röntgensystemen van Philips zorgen voor kwaliteitsbeelden en een gestroomlijnde, geautomatiseerde workflow die de variabiliteit vermindert en de efficiëntie verhoogt. Vario Focus zorgt voor optimale beeldresolutie door gelijktijdig gebruik van twee brandpunten en de UNIQUE 2-beeldverwerkingssoftware zorgt voor verbeterde contrastharmonisatie met gedetailleerdere beelden. Verkort de onderzoekstijd dankzij de verrijdbare verticale standaard, waarmee u projecties kunt maken zonder de patiënt te verplaatsen, en dankzij Smart Collimation Thorax, die automatisch de wanddetector op de juiste hoogte afstelt en de grootte van het collimatiegebied instelt.