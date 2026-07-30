Wij bij Philips zien het als onze missie om snelle, volledig geautomatiseerde en gepersonaliseerde MRI-onderzoeken voor iedere patiënt mogelijk te maken op een voor onze planeet en samenleving verantwoorde manier. Met door AI gestuurde slimme beeldvorming, geoptimaliseerde workflows en geïntegreerde klinische oplossingen verbeteren we de productiviteit van uw MRI-afdeling, de ervaring voor zowel patiënten als medewerkers en leveren we hoogwaardige diagnostische resultaten.