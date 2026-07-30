Patiëntgerichte MRI-apparatuur en oplossingen
Wij bij Philips zien het als onze missie om snelle, volledig geautomatiseerde en gepersonaliseerde MRI-onderzoeken voor iedere patiënt mogelijk te maken op een voor onze planeet en samenleving verantwoorde manier. Met door AI gestuurde slimme beeldvorming, geoptimaliseerde workflows en geïntegreerde klinische oplossingen verbeteren we de productiviteit van uw MRI-afdeling, de ervaring voor zowel patiënten als medewerkers en leveren we hoogwaardige diagnostische resultaten.
Ontdek ons brede portfolio van klinische toepassingen om aan uw klinische behoeften te voldoen.
Vind de juiste MRI-spoelen die aansluiten op uw behoeften op het gebied van beeldvorming.
Upgrade uw bestaande MRI naar de nieuwste technologie met een Philips SmartPath-upgrade.
Ontdek duurzame en kosteneffectieve gereviseerde MRI-systemen die zo goed als nieuw zijn.
MRI-services zorgen voor het onderhoud en de optimalisatie van uw apparatuur en ondersteunen u bij het behalen van uw klinische, operationele, financiële doelen en de doelen voor patiënt- en personeelstevredenheid.
BlueSeal Horizon Platform