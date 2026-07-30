Ontdek waarom wij zo onvermoeibaar toegewijd zijn aan het verder ontwikkelen van CT speciaal voor u.
De stijgende vraag naar CT brengt nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee. Daarom zetten wij ons met passie in om de grenzen van CT-beeldvorming voor u te verleggen, zodat u met vertrouwen kunt blijven diagnosticeren, het aantal follow-ups kunt verminderen en de zorg kunt verbeteren. Wij brengen onze onvermoeibare toewijding in elke CT-innovatie, inclusief AI-ondersteunde oplossingen voor diepgaande klinische inzichten, intuïtieve workflows en baanbrekende serviceondersteuning – zodat u betere zorg kunt leveren. Wij zijn toegewijd om u te helpen de benodigde capaciteiten te ontwikkelen om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te treden, en met de ondersteuning om uw CT-systemen optimaal te laten functioneren.
CT-scanners die zijn ontworpen om een toenemende werklast, complexe klinische situaties aan te kunnen en snelle, betrouwbare antwoorden te bieden.
Verbeter uw CT-beeldvorming met geavanceerde softwareoplossingen: virtuele beeldvormingstools en multimodaal beeldplatform voor simulatie en therapieplanning.
CT-services zorgen voor het onderhoud en de optimalisatie van uw apparatuur en ondersteunen u bij het behalen van uw klinische, operationele, financiële doelen en de doelen voor patiënt- en personeelstevredenheid.
Ontdek duurzame en kosteneffectieve refurbished CT‑systemen die zo goed als nieuw zijn.