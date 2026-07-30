De stijgende vraag naar CT brengt nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee. Daarom zetten wij ons met passie in om de grenzen van CT-beeldvorming voor u te verleggen, zodat u met vertrouwen kunt blijven diagnosticeren, het aantal follow-ups kunt verminderen en de zorg kunt verbeteren. Wij brengen onze onvermoeibare toewijding in elke CT-innovatie, inclusief AI-ondersteunde oplossingen voor diepgaande klinische inzichten, intuïtieve workflows en baanbrekende serviceondersteuning – zodat u betere zorg kunt leveren. Wij zijn toegewijd om u te helpen de benodigde capaciteiten te ontwikkelen om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te treden, en met de ondersteuning om uw CT-systemen optimaal te laten functioneren.