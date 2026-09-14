Syd Mead: Sci-fi legende & Philips designer

Syd Mead: de werkelijkheid, voor op schema



Als onderdeel van deze wildcat-werkzaamheden bracht Philips Syd Mead aan boord. Hij bleef uiteindelijk twaalf jaar betrokken bij het bedrijf en ontwierp onder meer shavers en televisies, terwijl hij ook werkte aan grootse concepten voor de toekomst. Meads visie paste perfect bij Philips: zijn futuristische ontwerpen werkten omdat ze haalbaar waren. Hij omschreef zijn aanpak als “de werkelijkheid, voor op schema” – een term die zowel zijn werk als visueel futurist omschrijft als het instinct van Philips om innovatief en gedurfd te werken, terwijl je met beide benen op de grond blijft staan. "We moeten ons een prachtige toekomst voorstellen en deze nastreven, en misschien komt die dan zelfs wel uit. Ik heb geen tijd om ellende of dystopische scenario’s uit te beelden", aldus Meads. Deze gedeelde visie verklaart ook waarom Philips überhaupt op zoek ging naar een futurist als Mead. Werken met designers die buiten het gebruikelijke milieu van Philips werkten, reflecteert een diepgewortelde waarde van Philips: het uitdagen van de conventie en de constante zoektocht naar innovatie, om design niet te voorspelbaar en comfortabel te laten worden. Mead begon zijn carrière als een designer voor Ford, in hun Advanced Styling’s centrum. Nadat hij daar vertrok om zijn eigen bedrijf te starten, begon hij ook te werken voor Hollywood. Onder meer Star Trek, Aliens, Forbidden Planet, Mission to Mars maakten gebruik van Mead’s product- en setdesigns. Hoewel Mead voornamelijk werkte aan producten als shavers en koffiezetapparaten, leverde hij ook een grote bijdrage aan TELL: de Teacher-assisting Electronic Learning Link. Deze machine was onderdeel van een toekomstvisie voor een elektronische school. Een reactie van Philips op een stijgende wereldwijde ongeletterdheid en een tekort aan geschoolde leerkrachten.

