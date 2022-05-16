Uitwisselen van muziek

Tegenwoordig luisteren wij naar onze persoonlijke playlists via onze smartphone. In de jaren ’70 en ’80 waren er echter nog geen streamingdiensten. De nieuwste hits nam je van de radio op met je cassetterecorder, liefst zonder de stem van de presentator of DJ die de eerste seconden door de muziek heen praatte. Het cassettebandje kon je vervolgens in je broekzak overal mee naar toe nemen, op elk tijdstip beluisteren, met vrienden uitwisselen en kopiëren. In eigen beheer uitbrengen van muziek behoorde nu ook tot de mogelijkheden. Nieuwe muziekstijlen zoals hip-hop, punk en andere genres die uit subculturen ontstonden, vonden met een cassettebandje sneller en makkelijker hun weg naar het luisterend publiek. Het principe van opnemen en afspelen was steeds hetzelfde. Wereldwijd. Ongeacht het merk van de tape of de apparatuur. Liep het bandje vast? Op een simpele manier kon je het herstellen: een potlood was voldoende. Was het afgescheurd? Met een stukje plakband was het verholpen. En het kaartje in het doosje kon je op een creatieve manier helemaal persoonlijk maken.

