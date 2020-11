Jan Zwartendijk

Uiteindelijk werd het ook Zwartendijk te heet onder de voeten en keerde hij terug naar Nederland, waar hij nog vier jaar moest vrezen dat de nazi’s hem zouden oppakken vanwege zijn activiteiten in Litouwen. Na de oorlog werd hij getrakteerd op een reprimande uit naam van minister Luns omdat hij de visa vervalst had: voor toegang tot Curaçao had je toestemming van de gouverneur nodig en die zin had Zwartendijk slim achterwege gelaten. Een lintje zat er dus niet in, al hebben zijn nabestaanden in 2018 wel officieel excuses van het ministerie van Buitenlandse Zaken gekregen.

Toch is dat niet wat Zwartendijk de rest van zijn leven dwars heeft gezeten. Wat hem écht kwelde, was de onzekerheid over het lot van de duizenden mensen die hij een visum had verstrekt. ‘Jan had geen idee of hij al die mensen onbedoeld de dood in had gejaagd’, vertelt Olga. ‘In 1976 overleed hij en het tragische is dat een week na zijn dood een bericht binnenkwam van het Holocaust Research Center. Daarin stond dat 95 procent van ‘Jans vluchtelingen’ de oorlog hadden overleefd. Van 3080 mensen zijn de namen bekend, maar het Wiesenthal Centrum heeft berekend dat zeker zesduizend Joden dankzij Zwartendijks visa zijn gered.’