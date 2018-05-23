Leven op het spel

Toen 2 Nederlanders, Nathan Gutwirth en Pessla Lewin, ambassadeur de Decker benaderde voor visa naar de Nederlandse West-Indië, informeerde hij hen dat er geen visum nodig was. De goedkeuring van de gourverneur was vereist, maar die werd zelden gegeven. Nathan en Pessla stelden ieder zelfstandig voor om die goedkeuring uit de instructie te halen. Een nieuwe verwoording van de Decker vermeed zorgvuldig het benoemen van deze vereiste, terwijl hij er wel in liet staan dat een visum niet nodig was. Deze exacte verwoording werd in Pessla's paspoort gestempeld. Dit is de enige originele aanbeveling van de Decker. In plaats daarvan vroeg hij aan Zwartendijk om dit besluit te kopiëren in de paspoorten van Pessla's moeder en broer. En die van Nathan Gutwirth en de identificatiedocumenten van Pessla's Poolse echtgenoot. Gutwith liet zijn paspoort zien aan Zorach Warhaftig, een prominente Joodse leider onder de Poolse, Joodse vluchtelingen. Warhaftig vroeg hem om te vragen of Zwartendijk deze stempel ook aan andere vluchtelingen wilde verschaffen. Toen Gutwirth dit aan Zwartendijk voorstelde, ging hij direct akkoord. Iedereen die zijn kantoor binnenliep, kon goedkeuring krijgen. Dit nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje. Al snel stond een rij van duizenden mensen bij het Nederlandse consulaat. Zwartendijk verstrekte de aanbevelingen compleet op eigen risico. Na het verkrijgen van een visum met bestemming Curacao gingen de vluchtelingen naar het Japanse consulaat. Hier verstrekte consul Sugihara doorreisvisa naar Japan. Als de vluchtelingen ook nog een uitreisvergunning kregen van de Soviet-Unie, vertrokken ze via de Trans-Siberische spoorlijn naar Vladivostok en daarna door naar Japan. Vanuit Japan konden ze een aanvraag doen voor bestemmingsvisa van andere landen.'Dagenlang schreef Jan deze visa uit', zegt Olga. 'Zijn kantoor in de Vrijheidsstraat in Kaunas stond bombol. In deze straat staat nu ook een monument ter ere van Jan Zwartendijk. Het hoogst gevonden visumnummer is 2.345, maar het daadwerkelijk geredde aantal mensen is waarschijnlijk nog hoger. Veel kinderen reisden met hun ouders mee en visa werden ook illegaal gekopieerd.'