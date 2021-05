130 jaar innovatie

Innovatie stond al centraal bij Philips sinds de oprichting in 1891. In 1914 nam innovatie pas echt een vlucht toen Philips het NatLab opende, dat zou uitgroeien tot een van de meest vooraanstaande onderzoekscentra ter wereld. Hier werkten de slimste wetenschappers samen aan baanbrekende uitvindingen. Goed luisteren naar de behoeften van onze klanten leidden tot twee doorbraakinnovaties op röntgengebied: de Metalix uit 1924 en de Rotalix uit 1929. De Metalix was de eerste röntgenbuis met een metalen mantel als bescherming tegen schadelijke röntgenstraling. Ook was de buis compact en kon daardoor worden gebruikt bij patiënten thuis. In 1929 ontwikkelde Philips een revolutionaire nieuwe buis, die de kwaliteit van de opnames aanzienlijk verbeterde: de Rotalix. Dankzij deze röntgenbuis konden niet alleen botten, maar ook organen zoals hart en longen beter in beeld worden gebracht! Dit was een enorme stap voorwaarts. Het principe van de Rotalix wordt tegenwoordig nog steeds toegepast in röntgenbuizen voor medisch gebruik.