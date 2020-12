Herfstvakantie in het Philips Museum  

Terug van (even) weggeweest: Museum Kids Factory is er weer! In de herfstvakantie (17 tot en met 23 oktober) kun je weer komen knutselen bij ons.

Vanwege alle Corona-maatregelen is er een aangepast programma. Maar alle kinderen vanaf 8 jaar (even eventueel jongere broertjes en zusjes) zijn welkom om te komen knutselen, mechanisch bouwen, solderen, zagen, boren, 3D-tekenen en 3D-printen. Het museum is zelfs wat langer open (tussen 10.00 – 18.00 uur). Tussen 10.30 en 14.15 uur kan er elk kwartier één gezin (maximaal 6 personen, waarvan 2 volwassenen) aan de slag gaan. Koop vooraf wel even je kaartjes, voor Museum Kids Factory én voor het museum zelf.

Museum Kids Factory is uitverkocht.

In het Philips Museum kun je ook de Lampjes Speurtocht doen (4+), Mission Eureka (met het hele gezin, 8+) of je doet de quiz voor kinderen die hoort bij de Eendracht maakt macht-expositie.