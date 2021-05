Virtueel educatieve programma's

Ondanks dat het Philips Museum in december haar deuren heeft moeten sluiten, hebben we niet stil gezeten. In deze tijd hebben we een educatief programma ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs dat volledig digitaal is. Dus gewoon vanuit het klaslokaal kun je nu ook het Philips Museum bezoeken. En je komt zelfs op plekken waar je in het echte museum niet eens mag komen!

Hoe ziet dat programma er dan uit?

• De tour leidt jouw klas langs vele gave uitvindingen die zijn gedaan door Philips en zal de hoofden vullen met veel leuke en interessante weetjes;

• Tijdens de tour worden quizvragen gesteld (via Kahoot of via een werkblad), om te zorgen dat de leerlingen hun aandacht erbij houden. Weet jij bijvoorbeeld waarom voornamelijk meisjes vroeger in de lampenfabrieken werkten?

• Het programma is live en interactief en vindt plaats in Teams;

• Wil je een voorproefje van een virtuele tour? Bekijk dan dit filmpje maar eens.