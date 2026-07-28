Volg de wortels van Philips door de stad Eindhoven en maak een bijzondere reis door de tijd. Je leert Eindhoven kennen vanuit Philips erfgoedverhalen. De uitgebreide buitenwandeling brengt je langs vele iconische Philips-gebouwenterwijl de gids je alles vertelt over wat er achter deze muren plaatsvond. Van het allereerste gloeilampenfabriekje aan de Emmasingel tot het bruisende Strijp-S. Je wandelt door het historische Philipsdorp, ooit gebouwd voor medewerkers, en bewondert monumentale gebouwen als de Lichttoren, NatLab, De Witte Dame en het voormalige hoofdkantoor. Onderweg hoor je verhalen over innovatie, menselijkheid en de impact van Philips op de stad en haar inwoners. De wandeling laat zien hoe oude Philips-fabrieken zijn getransformeerd tot creatieve hotspots en hoe Eindhoven zich ontwikkelde tot een moderne, internationale stad. De tour is een inspirerende reis door verhalen uit het verleden en heden, vol verrassende weetjes en indrukwekkende architectuur. Voor iedereen die Eindhoven en het Philips-erfgoed wil beleven. Voor reserveringen kun je contact opnemen met de afdeling Boekingen op 06 – 29 12 30 86 of [email protected].
Volg de wortels van Philips door de stad Eindhoven en maak een bijzondere reis door de tijd. Je leert Eindhoven kennen vanuit Philips erfgoedverhalen. De uitgebreide buitenwandeling brengt je langs vele iconische Philips-gebouwenterwijl de gids je alles vertelt over wat er achter deze muren plaatsvond.
Van het allereerste gloeilampenfabriekje aan de Emmasingel tot het bruisende Strijp-S. Je wandelt door het historische Philipsdorp, ooit gebouwd voor medewerkers, en bewondert monumentale gebouwen als de Lichttoren, NatLab, De Witte Dame en het voormalige hoofdkantoor. Onderweg hoor je verhalen over innovatie, menselijkheid en de impact van Philips op de stad en haar inwoners.
De wandeling laat zien hoe oude Philips-fabrieken zijn getransformeerd tot creatieve hotspots en hoe Eindhoven zich ontwikkelde tot een moderne, internationale stad. De tour is een inspirerende reis door verhalen uit het verleden en heden, vol verrassende weetjes en indrukwekkende architectuur. Voor iedereen die Eindhoven en het Philips-erfgoed wil beleven.
Voor reserveringen kun je contact opnemen met de afdeling Boekingen op 06 – 29 12 30 86 of [email protected].
Wil je weten wat voor rondleidingen we nog meer aanbieden? Kijk dan op de overzichtspagina 'Rondleidingen'.
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)6 – 29 12 30 86 Pers +31 (0)6 81 09 07 68
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)6 – 29 12 30 86
Pers
+31 (0)6 81 09 07 68
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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