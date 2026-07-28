Volg de wortels van Philips door de stad Eindhoven en maak een bijzondere reis door de tijd. Je leert Eindhoven kennen vanuit Philips erfgoedverhalen. De uitgebreide buitenwandeling brengt je langs vele iconische Philips-gebouwenterwijl de gids je alles vertelt over wat er achter deze muren plaatsvond.

Van het allereerste gloeilampenfabriekje aan de Emmasingel tot het bruisende Strijp-S. Je wandelt door het historische Philipsdorp, ooit gebouwd voor medewerkers, en bewondert monumentale gebouwen als de Lichttoren, NatLab, De Witte Dame en het voormalige hoofdkantoor. Onderweg hoor je verhalen over innovatie, menselijkheid en de impact van Philips op de stad en haar inwoners.

De wandeling laat zien hoe oude Philips-fabrieken zijn getransformeerd tot creatieve hotspots en hoe Eindhoven zich ontwikkelde tot een moderne, internationale stad. De tour is een inspirerende reis door verhalen uit het verleden en heden, vol verrassende weetjes en indrukwekkende architectuur. Voor iedereen die Eindhoven en het Philips-erfgoed wil beleven.

Voor reserveringen kun je contact opnemen met de afdeling Boekingen op 06 – 29 12 30 86 of [email protected].