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Philips City Walk

Philips City Walk

 

Stadswandeling door Eindhoven over Philips erfgoed

     

 

Volg de wortels van Philips door de stad Eindhoven en maak een bijzondere reis door de tijd. Je leert Eindhoven kennen vanuit Philips erfgoedverhalen. De uitgebreide buitenwandeling brengt je langs vele iconische Philips-gebouwenterwijl de gids je alles vertelt over wat er achter deze muren plaatsvond.

 

Van het allereerste gloeilampenfabriekje aan de Emmasingel tot het bruisende Strijp-S. Je wandelt door het historische Philipsdorp, ooit gebouwd voor medewerkers, en bewondert monumentale gebouwen als de Lichttoren, NatLab, De Witte Dame en het voormalige hoofdkantoor. Onderweg hoor je verhalen over innovatie, menselijkheid en de impact van Philips op de stad en haar inwoners.

 

De wandeling laat zien hoe oude Philips-fabrieken zijn getransformeerd tot creatieve hotspots en hoe Eindhoven zich ontwikkelde tot een moderne, internationale stad. De tour is een inspirerende reis door verhalen uit het verleden en heden, vol verrassende weetjes en indrukwekkende architectuur. Voor iedereen die Eindhoven en het Philips-erfgoed wil beleven.

 

Voor reserveringen kun je contact opnemen met de afdeling Boekingen op 06 – 29 12 30 86  of [email protected].

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Meer rondleidingen:

Wil je weten wat voor rondleidingen we nog meer aanbieden? Kijk dan op de overzichtspagina 'Rondleidingen'. 

Rondleidingen

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Praktische informatie 

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Philips Museum 

Emmasingel 31 

5611 AZ Eindhoven

 

Receptie

+31 (0)40 235 90 30 

[email protected]

 

Boekingen & Sales 

+31 (0)6 – 29 12 30 86 

[email protected]

 

Pers

Pers & media

+31 (0)6 81 09 07 68

[email protected]

Toegankelijkheid 

Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30. 
 

Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].


Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum. 

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

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