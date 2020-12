Lezing Leo Boudewijns    

Op zaterdag 18 januari om 14:00 uur vindt de laatste lezing in het kader van de Vinyl-collectie plaats.

De spreker Leo Boudewijns begon in 1954 bij de Philips’ Phonographische Industrie in Baarn, dat toen nog in de kinderschoenen stond. Hij bekleedde diverse managementfuncties tot zijn pensioen en schreef vele toonaangevende boeken over de platenindustrie, o.a. het Hoezenboek.

De lezing gaat over de beginjaren van Philips in de muziekindustrie. Dit was de pionierstijd van de platenindustrie. En het gaat over de opkomst van Decca wat later uitgroeide tot PolyGram. Leo Boudewijns vertelt hierover in een vraaggesprek met de conservator Sergio Derks. Daarna geeft hij zijn lezing, begeleid met vele muziekfragmenten.

Wil je deze lezing bijwonen? Meld je aan via info-museum@philips.com