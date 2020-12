Het Philips Museum heeft een aantal educatieve programma’s, schoolklassen komen deze programma’s in het museum doen. Maar nu we dicht zijn willen we de kinderen (en hun ouders) wel wat kunnen aanbieden. Daarom hebben we een aangepaste versie van het programma Kijk in je lijf gemaakt. Dit programma is voor kinderen vanaf groep 7.

Wil je meer leren over röntgentechnologie en de werking van het hart, de longen en andere belangrijke organen? Download dan hier het oefenblad.