Normaal liggen deze kleurplaten bij onze kassa om thuis in te kunnen kleuren en ganzenbord mee te spelen. Nu het museum gesloten is brengen we deze activiteit graag bij jullie thuis. Download hem hier gratis.

Philips Museum ganzenbord brengt je langs belangrijke ontwikkelingen uit de geschiedenis van Philips. Vergeet niet om vóór het spelen het bordspel in te kleuren en de dobbelstenen en speelfiguren uit te knippen en te plakken. Veel plezier!

