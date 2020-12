Vanaf donderdag 26 november bieden we regelmatig (gratis) virtuele tours aan door het Philips Museum. We merken dat veel mensen toch een drempel voelen om een museum live te bezoeken, een virtuele tour is een goed alternatief om toch een indruk te krijgen van het Philips Museum. Hoe ziet het er uit, zo’n virtuele rondleiding? Conservator van het Philips Museum, Sergio Derks, of een van de vrijwilligers van het museum zullen hun scherm met je delen en door het virtuele museum ‘lopen’. Zij vertellen er bijzondere verhalen en anekdotes bij. Vergelijkbaar met een rondleiding met gids. Natuurlijk kunnen we in korte tijd niet álles behandelen, we gaan komende periode experimenteren en we werken met thema’s. Het thema van 26 november is: Philips Experience Design.

De eerste virtuele tour staat gepland, op donderdag 26 november, van 14.00 – 14.30 uur. Hieronder vind je de link. Met deze link kun je op deze dag en dit tijdstip direct toegang krijgen tot de virtuele rondleiding. Je hoeft je verder niet aan te melden of ergens in te loggen, je klikt alleen maar op de link hieronder. Alvast veel plezier en laat ons in de Q&A vooral weten wat je ervan vindt.

Virtuele rondleiding 26 november