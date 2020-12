In 2018 ontving het Philips Museum voor het eerst in het vijfjarig bestaan 80.000 bezoekers. “De interesse in Philips en de relatie met de stad Eindhoven staat steeds meer in de belangstelling en met onze nieuwe tours hebben nog meer te bieden,” vertelt directeur Olga Coolen. “Dat zie je ook terug in de groei van het aantal bezoekers onder de dertig,”

Nieuwe tours

Met nieuwe tours, diverse evenementen en tijdelijke exposities spreekt het Philips Museum een brede doelgroep aan. “De bekroonde Philips Design Tour blijkt een schot in de roos,” aldus Coolen. “Via augmented reality ontdekken bezoekers hiermee met een iPad in de hand de wereld van Philips Design.”

Voor de jongste groep introduceerde het Philips Museum een speciale Lampjes-tour. Kinderen vanaf vier jaar zoeken hierbij met een UV-zaklamp naar geheime voorwerpen. Niet alleen gezinnen met kinderen en ouderen, ook internationale bezoekers wisten het museum te vinden. “Regelmatig ontvangen we bijvoorbeeld Chinese vloggers, die het Philips Museum bij een miljoenenpubliek introduceren.”

De 80.000ste bezoekster kwam speciaal uit Brussel naar Eindhoven voor het Philips Museum. "Toen ik nog in India woonde was ik al fan van Philips en ik verheug me erop om meer over het concern te weten," aldus Sohini Chattopadhyay.

Bijzondere expositie over WOII

Het Philips Museum organiseert elk jaar diverse evenementen. Zo vindt tijdens schoolvakanties Museum Kids Factory plaats en jaarlijks worden verschillende thema-weekenden georganiseerd. In 2018 werd daarnaast een zeer bijzondere tentoonstelling over de rol van Philips-directeur Zwartendijk tijdens de Tweede Wereldoorlog in Litouwen georganiseerd. Dankzij zijn tussenkomst konden duizenden joden met een geldig visum het land verlaten voor het door de Duitsers bezet werd. Deze tentoonstelling is nog te bezichtigen tot en met april 2019.