Hans de Jong opent HealthLab

Tijdens het evenement HealthLab krijg je antwoord op vragen als: ‘Ben je fit?’, ‘Slaap je genoeg?’ en ‘Hoe groot is jouw longinhoud?’ of ‘Hoe werkt een AED?’

Nieuw in deze editie is onder andere de demonstratie van Philips Lumify. Dit mobiele echografietoestel wordt gebruikt door onder andere sportartsen. Het draagbare echoapparaat geeft artsen de mogelijkheid om preciezer te werk te gaan en patiënten sneller te behandelen. Het vormt een verlengstuk van de zintuigen, want het speurt letsels op die artsen met het blote oog niet kunnen zien. Tijdens HealthLab kunnen bezoekers zelf met Lumify een kunstorgaan scannen.