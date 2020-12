Met 95.611 bezoekers in 2019 bereikt het Philips Museum een nieuw record. “Het museum vertelt het verhaal van meer dan een eeuw technische vernieuwing, dat veel invloed heeft gehad op de maatschappij,” vertelt directeur Olga Coolen. “Jong en oud blijkt hierdoor geboeid.” In bijna 7 jaar is het bezoekersaantal meer dan verdubbeld.

Stad van techniek

Wat zit er achter het succes van het museum? Peter Kentie, directeur Eindhoven365, “Het Philips Museum sluit goed aan bij de verwachting en beleving van Eindhoven als stad van techniek en bovenal stad van Philips.”

Het museum verbindt het industriële met het digitale tijdperk. Het gaat in op de komst van het elektrische licht, de manier waarop radio mensen met elkaar in verbinding bracht, de röntgenbuis die voor een omwenteling zorgde in de medische wereld, de komst van de televisie, maar ook de digitalisering van informatie, muziek en beeld. Ontwikkelingen waar Philips een rol bij speelde en die op iedereen invloed hebben gehad. Dit verklaart waarom scholen uit de wijde omtrek, toeristen uit binnen- en buitenland, nieuwe en bestaande inwoners van Eindhoven en vele bedrijven het museum weten te vinden.

Nieuw in 2020

Met tours en diverse evenementen spreekt het Philips Museum een brede doelgroep aan. In februari 2019 werd de tijdelijke expositie Vinyl! geopend, over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie.

“Nieuw in 2020 is een serie minicolleges,” vertelt Olga Coolen. “Deze zijn gratis toegankelijk voor bezoekers, over allerlei thema’s waar Philips bij betrokken is of is geweest.” In het voorjaar van 2020 volgt ook nog een nieuwe tijdelijke expositie ‘Eendracht maakt macht’ over PSV, Philips en de stad Eindhoven.