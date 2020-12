Design geeft onze wereld vorm. De stoel waarop je zit, het scherm waar je naar kijkt, de broek die je draagt; alles is ontworpen.

Dit jaar staat design vooral in het teken van redesign. Als niets meer is zoals het was, dan heb je een redesign nodig om je aan te passen aan de nieuwe realiteit. Ook de Dutch Design Week (DDW), al jaren een vaste waarde in Eindhoven, Nederland en ver daarbuiten, ondergaat dit jaar een redesign. Het event gaat volledig online.

Philips Experience Design gaat virtueel

Met ruim 95 jaar ervaring en meer dan 500 ontwerpers is Philips Experience Design een belangrijke factor in de wereld van design. En dat laten we graag zien op DDW. Onze eigen Sean Carney, Head of Design bij Philips, is één van de drie speciale ambassadeurs van DDW 2020.

Verhalen achter onze designs

We geloven dat design echt het verschil kan maken in de missie van Philips: het verbeteren van de levens van mensen. We leven in een wereld waarin zorgkosten stijgen, er een groeiend tekort is aan voldoende gekwalificeerd personeel en medische apparatuur, de helft van de wereldbevolking nog niet voldoende toegang heeft tot basisgezondheidszorg. En dan worden we ook nog geconfronteerd met een wereldwijde pandemie.

Deze trends dwingen ons tot een redesign van gezondheidszorg.

Op onze DDW 2020-site vind je alle verhalen achter onze designs en designers. Ook kun je er inschrijven voor LIVE Design Talks; elke dag geeft een van onze toptalenten een kijkje achter de schermen van het werken bij Philips.

Design Talk vanuit het Philips Museum

Je kunt je onder andere inschrijven voor de Design Talk van Sergio Derks, conservator van het Philips Museum. Hij vertelt over 95 jaar Philips Experience Design en doet vanuit een bijzondere plek: dé plek waar de allereerste Philips-fabriek stond, nu het Philips Museum.

DDW vindt plaats op 17 tot en met 25 oktober 2020.

