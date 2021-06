Philips Campus Connect Tour

Deze boeiende route van 15 kilometer verbindt de Campus Zuid (High Tech Campus Eindhoven) en de Campus Noord (in Best) van het Philips Innovatie Centrum Eindhoven en laat u op een sportieve wijze kennismaken met het indrukwekkende industriële erfgoed van Philips door middel van quizvragen. De tocht voert langs markante gebouwen en locaties, die van grote betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van Philips en de regio Eindhoven. Ook zult u schitterende stukken natuur doorkruisen.



Langs de hele route zijn volop horecagelegenheden, waar u even de benen kunt strekken onder het genot van een hapje of een drankje. Voor een wat langere stop bent u uiteraard van harte welkom in het Philips Museum.



Geniet van deze sportieve en educatieve route, die verleden heden en toekomst met elkaar verbindt!