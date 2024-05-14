AI begint in de gezondheidszorg in Nederland een meetbaar verschil te maken. Voor veel zorgprofessionals zijn de voordelen onder meer een lagere administratieve belasting, efficiëntere workflows, meer capaciteit en een betere balans tussen werk en privé. Zorgprofessionals zetten AI steeds vaker in de dagelijkse praktijk in ter ondersteuning van besluitvorming en zorgverlening. Veel patiënten geven aan dat het belangrijk zal worden om te weten hoe ze AI kunnen gebruiken om hun gezondheid te managen. Tegelijkertijd neemt het gebruik van AI sneller toe dan de systemen, trainingen en infrastructuur die nodig zijn om dit te ondersteunen. De Future Health Index 2026 is het grootste wereldwijde onderzoek naar het gebruik van AI in de zorg en de waarde die AI creëert voor zorgprofessionals en patiënten.
AI begint in de gezondheidszorg in Nederland een meetbaar verschil te maken. Voor veel zorgprofessionals zijn de voordelen onder meer een lagere administratieve belasting, efficiëntere workflows, meer capaciteit en een betere balans tussen werk en privé.
Zorgprofessionals zetten AI steeds vaker in de dagelijkse praktijk in ter ondersteuning van besluitvorming en zorgverlening. Veel patiënten geven aan dat het belangrijk zal worden om te weten hoe ze AI kunnen gebruiken om hun gezondheid te managen. Tegelijkertijd neemt het gebruik van AI sneller toe dan de systemen, trainingen en infrastructuur die nodig zijn om dit te ondersteunen.
De Future Health Index 2026 is het grootste wereldwijde onderzoek naar het gebruik van AI in de zorg en de waarde die AI creëert voor zorgprofessionals en patiënten.
De Future Health Index wordt uitgevoerd in opdracht van Philips De elfde editie van de Future Health Index 2026 laat zien welke impact AI in de praktijk heeft op de zorg en wat er nodig is om deze voordelen op grotere schaal te realiseren. Er zijn twee kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd onder ruim 2.000 zorgprofessionals en ruim 20.000 patiënten in 10 landen (Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Indonesië, Nederland, Saoedi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). De onderzoeken zijn uitgevoerd van februari tot en met april 2026.
De Future Health Index wordt uitgevoerd in opdracht van Philips
De elfde editie van de Future Health Index 2026 laat zien welke impact AI in de praktijk heeft op de zorg en wat er nodig is om deze voordelen op grotere schaal te realiseren. Er zijn twee kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd onder ruim 2.000 zorgprofessionals en ruim 20.000 patiënten in 10 landen (Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Indonesië, Nederland, Saoedi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). De onderzoeken zijn uitgevoerd van februari tot en met april 2026.
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