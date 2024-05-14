Zoektermen

Zorgprofessional in een behandelkamer wijst naar medische beelden op een monitor, met AI-ondersteunde beeldvorming tijdens een procedure​
2026 index logo

Rapport Nederland​

AI in de praktijk​

Hoe de zorg van morgen nu al vorm krijgt​

Download rapport​

Rapport Nederland​

AI in de praktijk​

Hoe de zorg van morgen nu al vorm krijgt​

Download rapport​
  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/future-health-index/reports/2026/ai-in-practice.html Link gekopieerd
Download rapport​

Rapport Nederland​

 

AI begint in de gezondheidszorg in Nederland een meetbaar verschil te maken. Voor veel zorgprofessionals zijn de voordelen onder meer een lagere administratieve belasting, efficiëntere workflows, meer capaciteit en een betere balans tussen werk en privé.​

 

Zorgprofessionals zetten AI steeds vaker in de dagelijkse praktijk in ter ondersteuning van besluitvorming en zorgverlening. Veel patiënten geven aan dat het belangrijk zal worden om te weten hoe ze AI kunnen gebruiken om hun gezondheid te managen. Tegelijkertijd neemt het gebruik van AI sneller toe dan de systemen, trainingen en infrastructuur die nodig zijn om dit te ondersteunen.​

 

De Future Health Index 2026 is het grootste wereldwijde onderzoek naar het gebruik van AI in de zorg en de waarde die AI creëert voor zorgprofessionals en patiënten.​

Lees meer over de belangrijkste inzichten in het rapport​​

FHI Clock Icon

AI zorgt voor meetbare impact​

FHI Computer Icon

De waarde van AI weegt steeds zwaarder dan de ervaren risico’s​

FHI Computer Icon

Zorgprofessionals hebben vertrouwen in de mogelijkheden van AI​​

FHI Tablet Icon

Zorgprofessionals willen sneller vooruit dan de systemen toelaten​

FHI Hand Icon

Onvoldoende voorbereiding belemmert de bredere toepassing van AI​​

"AI ontwikkelt zich sneller dan het zorgsysteem kan bijhouden. Daarom moeten we de implementatie samen verantwoord vormgeven."

Léon Kempeneers-Managing Director Benelux & Country Leader-Netherlands​
Léon Kempeneers
Managing Director Benelux & Country Leader
Netherlands​
Global icon

   Wereldwijde rapport

Lees meer over de perspectieven van zorgprofessionals en patiënten op AI​

​Download rapport​

Lokale rapporten

Binnenkort beschikbaar

Verenigde Staten​

Verenigd Koninkrijk​

India

Indonesië​

Brazilië​

Saoedi-Arabië​

Duitsland​

Nederland​

China

Frankrijk​

De Future Health Index wordt uitgevoerd in opdracht van Philips​

 

De elfde editie van de Future Health Index 2026 laat zien welke impact AI in de praktijk heeft op de zorg en wat er nodig is om deze voordelen op grotere schaal te realiseren. Er zijn twee kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd onder ruim 2.000 zorgprofessionals en ruim 20.000 patiënten in 10 landen (Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Indonesië, Nederland, Saoedi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). De onderzoeken zijn uitgevoerd van februari tot en met april 2026.​

 

Klik hier voor de volledige methodologie en een overzicht van de bronnen.​

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.