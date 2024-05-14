AI in de praktijk​

AI begint in de gezondheidszorg in Nederland een meetbaar verschil te maken. Voor veel zorgprofessionals zijn de voordelen onder meer een lagere administratieve belasting, efficiëntere workflows, meer capaciteit en een betere balans tussen werk en privé.​

Zorgprofessionals zetten AI steeds vaker in de dagelijkse praktijk in ter ondersteuning van besluitvorming en zorgverlening. Veel patiënten geven aan dat het belangrijk zal worden om te weten hoe ze AI kunnen gebruiken om hun gezondheid te managen. Tegelijkertijd neemt het gebruik van AI sneller toe dan de systemen, trainingen en infrastructuur die nodig zijn om dit te ondersteunen.​

De Future Health Index 2026 is het grootste wereldwijde onderzoek naar het gebruik van AI in de zorg en de waarde die AI creëert voor zorgprofessionals en patiënten.​