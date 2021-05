Philips Future Health Index rapport 2021 legt prioriteiten van zorgbestuurders bloot, nu en na de coronacrisis: digitalisering, duurzaamheid en kunstmatige intelligentie

"De focus op zorg op afstand is zeer herkenbaar. Het afgelopen jaar hebben we een versnelling gezien van innovatie en ambitie op het gebied van zorg op afstand en connected care," aldus Léon Kempeneers, General Manager Health Systems bij Philips Benelux. "De Future Health Index geeft ons ook inzicht in de prioriteiten van zorgbestuurders voor de toekomst. Met deze inzichten kunnen we partnerschappen vormgeven om samen met bestuurders de zorg te verbeteren. Tot slot vond ik het opvallend om de grote focus op duurzaamheid voor de toekomst te zien. Philips is zelf een voorloper op het gebied van duurzaamheid en we kunnen ziekenhuizen hier mogelijk verder in ondersteunen.”