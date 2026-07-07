Voortdurende ontwikkeling van personeel binnen het budget. We willen het u gemakkelijk maken om de educatie die u nodig heeft, voor uzelf of uw personeel aan te schaffen. Daarom stemmen wij het aanbod en de betalingsmodellen af op de behoeften van uw afdeling of individuele wensen, van het kopen van individuele plaatsen bij een cursus of een dag onsite, tot volledige rol- en competentiegerichte opleidingsprogramma’s en leertrajecten als onderdeel van een meerjarig abonnement.

Om educatie zo genormeerd en eenvoudig inzetbaar te maken als een volwaardig servicemodel, hebben wij ook aanpasbare meerjarige educatieabonnementen ontwikkeld die voorzien in al uw doorlopende educatie.