Kies uit meer dan 1700 uitgebreide programma's opLearning Connectiondat zich uitstrekt over klinische trajecten, product- en professionele ontwikkeling.
Philips Education Services biedt overal en altijd toegang tot uitgebreide onderwijsprogramma's via een blended learning-aanpak. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de nieuwste e-learning, gegevens en analytics, gecombineerd met gedragsinzichten om kennisbehoud en leerplezier te waarborgen.
De verschuiving naar waardegedreven zorg begint met het waarderen en investeren in de grootste kostenpost én de belangrijkste hulpbron van de zorg: de mensen, door te zorgen voor bijscholings- en ontwikkelingsmogelijkheden, passend bij deze tijd. Hoewel digitalisering in de gezondheidszorg misschien het grootste deel van de aandacht krijgt, blijven het de mensen in de sector die in de frontlinie staan en hun vaardigheden scherp moeten houden.
Voortdurende ontwikkeling van personeel binnen het budget. We willen het u gemakkelijk maken om de educatie die u nodig heeft, voor uzelf of uw personeel aan te schaffen. Daarom stemmen wij het aanbod en de betalingsmodellen af op de behoeften van uw afdeling of individuele wensen, van het kopen van individuele plaatsen bij een cursus of een dag onsite, tot volledige rol- en competentiegerichte opleidingsprogramma’s en leertrajecten als onderdeel van een meerjarig abonnement.
Om educatie zo genormeerd en eenvoudig inzetbaar te maken als een volwaardig servicemodel, hebben wij ook aanpasbare meerjarige educatieabonnementen ontwikkeld die voorzien in al uw doorlopende educatie.
Voortdurende educatie is de ruggengraat van de gehele werking van een ziekenhuis: het houdt het personeel betrokken en gemotiveerd en voorziet hen van de kennis, vaardigheden en mindset om hun belangrijke werk te doen; waardoor zij betere, veiligere zorg aan patiënten kunnen bieden.