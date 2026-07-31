Identificeer risicopatiënten om proactief zorg te verlenen
Philips patiëntmonitoren ondersteunen vroege diagnose, versnellen de zorg en maken weloverwogen besluitvorming mogelijk in ziekenhuisomgevingen. Patiëntmonitoren voor continue bewaking leveren cruciale informatie in acute situaties, terwijl monitoren voor de vitale functies uitgebreide gegevens bieden in de algemene zorg. Patiëntmonitoren voor MRI-omgevingen bieden prestaties op bedzijdeniveau. Draadloze foetale bewaking verbetert de ervaring voor ouders en zorgverleners. En draagbare monitoren bieden mobiliteit terwijl ze gegevens en alarmen naar de plek verzenden waar ze nodig zijn.
Ondersteun een brede patiëntpopulatie met open, interoperabele bewakingsoplossingen die afhankelijk van uw behoeften kunnen worden opgeschaald of afgeschaald.
Patiëntmonitors voor vitale waarden van Philips combineren betrouwbaarheid met functionaliteit om artsen te voorzien van de informatie die ze nodig hebben, precies wanneer ze die nodig hebben.
Bied een waardevolle ervaring in de verloskunde met onze bekabelde, draadloze en bandloze foetale bewakingssystemen, samen met IntelliSpace Perinatal.
De Expression MR400 en MR Patient Care Portal 5000 zijn ontworpen voor MRI-omgevingen en ondersteunen de continuïteit van gegevens over verschillende acuïteiten in het ziekenhuis.
Een uitgebreid assortiment montageoplossingen voor onze patiëntmonitoren – van wandbevestigingen, rolstandaards en transfusiestandaardbevestigingen tot systeemkarren.