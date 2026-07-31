Met Focal Point aan het roer van uw patiëntbewakingssysteem krijgt u realtime inzicht in de prestaties van uw IntelliVue-patiëntmonitoren, PIC iX-servers en bewakingssystemen, draadloze infrastructuren en Philips-routers, switches en firewalls. U kunt de status en informatie over diagnostiek bekijken, profiteren van verbeterde cyberbeveiliging via externe patching en informatie ontvangen over de beschikbaarheid van het systeem, allemaal op één centrale plek.