Het is geen slecht idee om te beginnen moeders te informeren over de fysiologie van slaap. Omdat ze niet in staat zijn om langere perioden te slapen, missen ze vaak die zeer belangrijke REM-fase van de slaap, die na ongeveer 90 minuten begint. En een gebrek aan REM-slaap vermindert de weerstand tegen stress en het vermogen om helder te denken. Het is dus ook helemaal niet gek dat ze uitgeput en in de war zijn. Verloskundigen melden dat moeders de nachtelijke voedingspatronen van hun baby willen respecteren, maar dat ze ook ontzettend verlangen naar een goede nachtrust. Moeders voelen zich vaak schuldig over de overgang naar flesvoeding – zelfs als met behulp van flesvoeding de nachtvoeding met hun partner kunnen delen. Ze zijn soms bang dat flesvoeding de hechting zal verstoren en dat ze de ontwikkeling van de baby negatief zullen beïnvloeden als ze niet altijd klaarstaan om te voeden als de baby dat wil.